Что нужно проверить в машине перед летним путешествием

Начало июля традиционно считается самым разгаром летнего сезона. "Российская газета" выяснила у экспертов, что необходимо проверить в автомобиле, прежде чем отправиться на нем в длительное путешествие на курорт.

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Как рассказал "Российской газете" генеральный директор компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев, прежде всего не следует отправляться в поездку на старом моторном масле или других выработанных смазочных материалах.

"Если давно не меняли тормозную жидкость, обязательно сделайте это перед поездкой. Не забывайте и про охлаждение двигателя: если антифризу более 3-4 лет, замените его. Если у Вас автомобиль с полным приводом, вам критически важно проверить уровень и качество масел в мостах, раздаточной коробке и КПП", - рекомендовал эксперт.

Добавим, что в целом, эксперты рекомендуют пройти техобслуживание заранее, если до него осталось меньше 2-3 тысяч километров или срок подходит по времени. При этом на ТО особое внимание при техобслуживании нужно уделить подвеске, рулевому управлению, состоянию силового агрегата и тормозам.

Матвеев также рекомендовал обязательно взять в дорогу следующий технический набор: высокотемпературный герметик для ремонта мелких течей патрубков, несколько хомутов и фитингов для тех же целей, запасные лампочки для фар, эвакуационный трос и буксировочный крюк, домкрат, запасное колесо, компрессор, канистру с топливом и, как минимум, 1 л моторного масла и тормозную жидкость для доливки.

Технический специалист компании Rossko Константин Ершов, в свою очередь, посоветовал заранее проверить и провести антикоррозийную обработку кузова, а также покрыть машину дополнительным слоем воска или керамики.

"Песок, соль, жара - вот три врага машины в прибрежных поездках. Песок забивается куда угодно: в суппорты, дверные замки, салонные и воздушные фильтры", - пояснил специалист. "Немаловажно защитить авто и от жары. Проверяйте антифриз, состояние радиаторов, уровень масла в коробке и двигателе. Под замену - все, что на грани регламента", - добавил Ершов.

Он также настоятельно рекомендовал обновить расходники в тормозной системе, а также проинспектировать трансмиссию, если маршрут путешествия пройдет по гористой местности.