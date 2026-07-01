Автомобиль под солнцем: какие детали быстрее стареют летом

Кажется, что припаркованный автомобиль просто ждет своего владельца. На самом деле даже во время стоянки летняя жара продолжает воздействовать на кузов, салон и электронные системы.

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Автоэксперт Дмитрий Новиков рассказал порталу 32CARS.RU, что за несколько часов под открытым солнцем температура внутри машины становится значительно выше температуры воздуха. При регулярном перегреве отдельные материалы начинают стареть быстрее, хотя заметить изменения сразу бывает сложно.

Кузов постепенно теряет первоначальный вид

Первым под удар попадает лакокрасочное покрытие. Высокая температура и ультрафиолет постепенно разрушают защитный слой лака.

Со временем автомобиль может потерять характерный блеск, а цвет становится менее насыщенным. На темных машинах такие изменения обычно заметнее.

Летом стоит внимательнее относиться и к чистоте кузова. Следы насекомых, смола деревьев и птичий помет на раскаленной поверхности быстрее повреждают лак, если долго остаются без очистки.

Интерьер тоже не любит жару

Когда автомобиль долго стоит на солнце, сильнее всего нагревается пространство под лобовым стеклом. Именно здесь расположены передняя панель и многие элементы отделки.

Под воздействием ультрафиолета пластик постепенно теряет эластичность. Со временем он становится менее ярким, а на некоторых деталях могут появиться небольшие трещины или следы деформации.

Электроника работает в непростых условиях

Сегодня сложно представить автомобиль без большого сенсорного дисплея и цифровой панели приборов. Однако такая техника также чувствительна к длительному перегреву.

Производители дисплеев сообщают, что возле лобового стекла температура способна превышать 70 градусов. В подобных условиях экран может временно работать менее стабильно: иногда снижается яркость изображения, меняется цветопередача или ухудшается отклик сенсора.

Электронные блоки автомобиля рассчитаны на эксплуатацию в жаркую погоду, однако постоянная высокая температура увеличивает нагрузку и постепенно сокращает срок службы оборудования.

Даже аккумулятор страдает летом

Мороз считается главным испытанием для аккумулятора, но жаркая погода тоже влияет на его состояние.

Повышенная температура ускоряет химические процессы внутри батареи. Из-за этого быстрее испаряется электролит, развивается коррозия пластин, а способность удерживать заряд постепенно снижается.

Нередко последствия становятся заметны только спустя несколько месяцев, когда с наступлением холодов аккумулятор начинает работать менее эффективно.

Простые привычки помогают сохранить автомобиль

Полностью защитить автомобиль от жары невозможно, однако снизить влияние высокой температуры вполне реально.

Если есть возможность, машину лучше оставлять в тени или на крытой парковке. Дополнительную защиту обеспечивает солнцезащитный экран для лобового стекла. Не стоит забывать и о регулярной очистке кузова от насекомых, смолы и птичьего помета. Такие простые меры помогают сохранить внешний вид автомобиля и уменьшить нагрузку на его основные системы в течение летнего сезона.