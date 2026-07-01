Автоэксперт посоветовал проверять качество топлива на АЗС по документам

Автомобилистам следует проверять информацию о том, какой бензин поступил на заправку. Об этом заявил автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

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По его словам, характеристики топлива, акты по приему и передачи продукции можно найти в документах рядом с кассой АЗС. Эксперт добавил, что распоряжение кабмина разрешает некоторым заводам выпускать топливо не «Евро-5», а с некоторыми показателями «Евро-3», однако не существует документа, который бы разрешал такое топливо продавать на заправках.

— Соответственно, на заправках должны продавать только топливо классом «Евро-5» и выше. В распоряжении есть пункт о том, что топливо «Евро-3», которое будут выпускать заводы, в открытой продаже на АЗС нельзя продавать, оно предназначается для сельхозпредприятий, армии и крупных предприятий, которые эксплуатируют старую технику. В открытую продажу такой бензин поступать не должен, — заявил Моржаретто в беседе с агентством городских новостей «Москва».

26 июня главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Михаил Развожаев приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территориях обоих субъектов. Уточняется, что основная цель этой меры — оптимизация решения экономических вопросов.

При этом 23 июня ограничения на продажу бензина также ввели в Омской, Саратовской, Иркутской и Новосибирской областях. Кроме того, ограничения действуют в Дагестане, Калининградской области и в ряде других регионов. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.