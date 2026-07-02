Индийский бензин: может ли он подойти российским водителям

Индия - третий крупнейший импортер энергосырья в мире - ежегодно производит 258 миллионов тонн продуктов нефтепереработки, из которых около 50 миллионов тонн - это автомобильный бензин. Большая часть горючего потребляется внутри страны, однако на экспорт в Южную Азию, Африку и Европу, согласно официальным данным правительства Индии, уходит до 56 миллионов тонн. О технических возможностях густонаселенной южноазиасткой республики в сфере производства автомобильного топлива говорит один яркий факт - в индийском штате Гуджарат находится крупнейший в мире НПЗ Джамнагар, который способен перерабатывать - внимание - 1,4 миллиона сырой нефти и производить 53 миллиона литров бензина в день! Это абсолютный и никем не побитый рекорд. А всего в Индии работает 23 крупных НПЗ. Так что же собой представляет индийское горючее для автомобилей? Какого оно качества? А главное - сколько стоит на местном рынке? Корреспондент "РГ" проехался по заправкам Нью-Дели и спросил местных экспертов об этом.

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Крупнейшие сети АЗС в Индии, суммарно располагающие более чем 90 тысячами автозаправок по всей стране, принадлежат государственным нефтяным компаниям Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation и Hindustan Petroleum Corporation. Впрочем, значительную роль на местном топливном рынке играют и "частники", например, одна из крупнейших индийских энергокомпаний Nayara Energy (49 процентов акций находится в собственности "Роснефти"), которая располагает сетью из более чем 7 тысяч АЗС.

Подъезжаю к одной из бензозаправок в индийской столице Дели. И сразу же удивляюсь - обслуживающий персонал представлен исключительно женщинами, которые не только заправляют бесконечные автомобили, мотоциклы и моторикши, но и бесплатно проверяют уровень масла, а также подкачивают шины. Единственный мужчина - менеджер АЗС - стоит в стороне и лишь раздает команды о том, на какую колонку отправлять подъезжающие машины.

- Чем заправляете? - интересуюсь у худенькой и смуглой "королевы бензоколонки" в форменной одежде. - В наличии обычный, премиальный и ультракачественный бензин. Вам какой лить?

Беру в руки заправочный пистолет и читаю соответствующие надписи на колонке. "Обычный" - это бензин с октановым числом 91. "Премиальный" - это 95-й. А "ультра" - 100-й.

Любопытный факт: согласно местному стандарту E20, как 91-й, так и 95-й бензин на внутреннем рынке Индии может разбавляться на 20 процентов этанолом (100-й бензин - является чистым). Считается, что с таким процентным соотношением этаноловой присадки можно сэкономить на стоимости, количестве и экологичности топлива без потери качества.

Сегодня производимые в Индии сорта бензина с учетом построенных в последние годы современных НПЗ (тот же крупнейший в мире нефтезавод Джамнагар полностью заработал лишь в 2008 году) по качеству, наличию серы и количеству выбросов в атмосферу полностью соответствуют европейским стандартами Евро-5 и Евро-6. И сомневаться в этом не приходится, ведь улицы индийских городов забиты новенькими импортными люксовыми машинами с крайне чувствительными к качеству топлива двигателями.

А что по ценам?

В среднем актуальная стоимость бензина в Индии в зависимости от региона находится в вилке - от 102 до 112 рупий (84 - 92 рубля) за литр. В эту цену включены различные налоги центральных и местных властей, которые "на круг" составляют 19-20 процентов от суммы чека. В результате в таких крупных мегаполисах, как Дели, Мумбай и Калькутта, стоимость топлива выше, а в отдаленных регионах - ниже.

Смотрю на выданный мне хрупкой индианкой-заправщицей квиток и вижу, что каждый литр 95-го бензина, заправленного в бак редакционного автомобиля, обошелся мне в 111 рупий и 11 пайсов (копеек), что эквивалентно 92,5 рубля.

Минувшей весной на фоне агрессии США и Израиля против Ирана цены на топливо на местных автозаправках быстро поползли вверх. Однако завершение острой фазы конфликта, вызвавшего серьезные перебои с поставкой энергоносителей в Индию из Персидского залива, в последние дни начало позитивно сказываться на стоимости горючего на местном рынке. Так, по данным газеты The Hindu, компания Nayara Energy, начиная с 1 июля, снизила розничные цены на бензин и дизель на 5 и 3 рупии, соответственно. По оценкам местных аналитиков, это лишь первый сигнал к стабилизации индийского топливного рынка, который испытал сильнейший шок в результате закрытия Ормузского пролива.