«Платим и плачем»: эксперт оценил новый порядок расчета выплат по ОСАГО

Новые правила по расчету стоимости ремонта по ОСАГО не решат ключевых проблем системы, а реальные выплаты автомобилистам останутся минимальными. Такое мнение в разговоре с Рамблером высказал автоэксперт, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Ранее Банк России утвердил изменения, согласно которым с 11 июля 2026 года при расчете средней стоимости деталей перестанут учитываться скидки и цены дешевых аналогов (если они на 70% и более дешевле оригинала). Кроме того, страховщиков обяжут включать в калькуляцию одноразовые компоненты вроде уплотнителей и наклеек, что, по прогнозам регулятора, должно поднять среднюю выплату на 10%. Российский союз автостраховщиков (РСА) обязан обновить профильные справочники в течение трех месяцев.

По словам Шапарина, анонсированные изменения не приблизят страховые компенсации к рыночным реалиям, поскольку базовые алгоритмы формирования цен в справочниках РСА изначально оторваны от действительности. Эксперт подчеркнул, что занижение стоимости деталей остается главным принципом существующей системы.

К глубокому сожалению, рассчитывать на справедливую компенсацию не стоит, потому что основа всей пирамиды ОСАГО — это заниженные цены на запчасти. Буквально вчера я смотрел, сколько стоят бамперы на три популярных китайских автомобиля, и везде стоимость в справочниках занижена относительно рыночной в 2,5—4,5 раза. С учетом понижающего коэффициента износа итоговая выплата будет совершенно копеечной. Никакие проблемы в системе ОСАГО принятым документом не решаются, связь с реальностью здесь отсутствует. Политика страхования останется прежней — компенсации и дальше будут удерживать на низком уровне за счет занижения стоимости деталей. Антон Шапарин Вице-президент Национального автомобильного союза

Специалист отметил, что любые точечные корректировки методологии расчета расходов на ремонт по ОСАГО не меняют главной цели страховых компаний — минимизировать объем денежных выплат, из-за чего автовладельцам по-прежнему придется доплачивать за ремонт из своего кармана.

«Между стоимостью запчасти по ОСАГО и реальными расходами на ремонт нет никакой связи. Страховые компании ничего не ремонтируют, их задача — выплатить как можно меньше живых денег. В своих справочниках они изобретают совершенно непрозрачную формулу, в результате чего возникают перекосы, но всегда в их сторону. Любые подобные перестановки слагаемых — это как в известном анекдоте про перестановку кроватей в борделе: лучше не становится. На фоне этих нововведений автомобилистам можно дать только два совета: покупать полис ОСАГО и не надеяться на выплаты. Как говорится, платим и плачем».

Ранее сообщалось, что спрос на онлайн-покупку полисов ОСАГО вырос на 20% за полгода.