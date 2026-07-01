Когда можно заливать бензин АИ-92 вместо АИ-95

Заправлять машину бензином с пониженным октановым числом можно в рамках исключения, но не на постоянной основе. О том, как и в каких случаях допустимо использовать топливо иного типа, «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

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— У каждого автомобиля двигатель рассчитан на определенный тип топлива. Написано 95-й — значит, нужно заливать 95-й. Если 92-й — то 92-й. В качестве исключения вполне безопасно использовать 92-й вместо 95-го, если бензин хороший. Но если делать это на регулярной основе в авто, где не предусмотрен этот тип топлива, то для мотора это не очень хорошо. Какое топливо разрешено использовать, написано в инструкции к автомобилю и на внутренней стороне люка бензобака, — объяснил специалист.

Также Моржаретто призвал автомобилистов проверять информацию о том, какой бензин поступил на заправку, изучая документы рядом с кассами АЗС. К примеру, там можно найти акты приема и передачи продукции. Он обратил внимание, что распоряжение правительства разрешает некоторым производителям выпускать топливо стандарта не «Евро-5», а с некоторыми показателями «Евро-3», но разрешения на продажу такого топлива на заправках не выдавалось.

Министерство транспорта России планирует провести комплексный анализ рисков эксплуатации праворульных машин, которые вновь набирают популярность среди российских автолюбителей. В беседе с «Вечерней Москвой» Игорь Моржаретто рассказал о плюсах и минусах таких автомобилей.