Цены на такси могут вырасти на 10% из-за топливного ажиотажа

Стоимость услуг таксистов может существенно вырасти, если перебои в работе АЗС не удастся быстро купировать, считают опрошенные "РГ" эксперты и участники рынка. При этом более плавному выходу из бензиново-дизельного катаклизма могли бы способствовать технические доработки автомобилей - в частности, установка газобаллонного оборудования (ГБО).

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"Бензиновый кризис однозначно отразится на всей экономике, а рынок такси испытает эффект сильнее всего. Нужно понимать, что ситуация еще накладывается на новый закон о локализации и отток мигрантов. Таксист, выезжая в рейс, может просто не найти топливо", - рассказал "РГ" партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.

Он отмечает, что количество таксистов, выходящих в рейс, сокращается. Как следствие, растет цена поездки, которую и так сложно было назвать низкой: по статистике, 80 рублей за один километр в Москве и 50 рублей - в среднем по регионам.

"Если не купировать бензиновый кризис в ближайшее время, то это приведет к дальнейшему росту цен на поездки (как минимум, на 10%), время ожидания также будет значительно увеличиваться. Но правительством предпринимаются очень серьезные меры, которые, я надеюсь, сработают", - считает Моржаретто.

В сервисе такси "Максим" "РГ" пояснили, что сейчас ситуация существенно различается в зависимости от региона. Во многих субъектах, где дефицит топлива выражен не столь остро, даже при наличии очередей на АЗС не наблюдается ни заметного роста спроса на поездки, ни снижения числа активных водителей.

"Так происходит в Свердловской области, в Татарстане. Там ситуация не требует каких-либо дополнительных мер", - указали в "Максим".

Но существуют регионы, где нехватка топлива оказывает более серьезное влияние на сегмент перевозок, отмечают в пресс-службе сервиса. Это юг России, а также Иркутская область, Забайкальский край, там в некоторых населенных пунктах отток водителей достигает трети от обычного числа.

Однако ситуация в субъектах, где распространено ГБО, иная.

"Там водители, которые давно и активно занимаются перевозками, работают на газе, так как он всегда был дешевле бензина и дизеля. Таких перевозчиков дефицит бензина затронул меньше всего. В Краснодарском крае большинство заказов сейчас выполняется водителями именно на автомобилях с ГБО", - сообщают в "Максим".

В сервисе при этом добавили, что пока заметного эффекта на работу перевозчиков топливный ажиотаж не оказал.

"Если говорить о России в целом, то на данный момент количество невыполненных заказов всего на 5% выше, чем в том же периоде 2025 года. Сейчас сервис удерживает цены без изменений во всех регионах, чтобы сохранить доступность поездок для пассажиров", - говорится в сообщении.

Количество желающих установить ГБО за последние недели заметно увеличилось. Это подтверждают и в самих компаниях, занимающихся установкой соответствующего оборудования. Речь, конечно, не идет исключительно о таксистах, но тренд хорошо иллюстрирует общий запрос на топливную экономию.

"Сегодня мы фиксируем беспрецедентный рост спроса на газобалонное оборудование. Только входящих звонков в наш офис поступает порядка 1000 вызовов в сутки - это обращения из различных регионов России, которые мы оперативно распределяем по нашей дилерской сети", - рассказали "РГ" в ГК "Италгаз".

При этом запись на установку сформирована уже более чем на полтора месяца вперед - такая картина в сервисе, который расположен в Подмосковье, отмечают в компании. А сервисные центры в Ростове-на-Дону и на территории Донбасса работают с записью на два месяца вперед. "Это свидетельствует о еще более высоком региональном спросе по сравнению со столичным", - говорят в компании.

По словам Моржаретто, установка ГБО действительно может помочь, но нужно понимать, что стоимость пропан-бутана подскочила на бирже на 30%. В целом, для такси это очень выгодно с учетом их пробегов. Но вместе со всеми плюсами есть и минусы - например, сокращается площадь багажника из-за установки баллона.

"Существовала даже госпрограмма по переводу такси на ГБО, но реализована, к сожалению, не была. Сама по себе идея очень жизнеспособна - мы ведь самая богатая газом страна в мире. Если перевести на газ хотя бы коммерческий транспорт, это было бы здорово", - считает эксперт.

В ГК "Италгаз" пояснили, что стоимость установки ГБО на пропане составляет порядка 52 тыс. рублей. Для автомобиля частного владельца при среднестатистическом пробеге инвестиции полностью окупаются в течение 11 месяцев.

"Для профессиональных участников рынка перевозок - таксопарков и владельцев коммерческого транспорта - срок окупаемости сокращается до 3 месяцев, после чего оборудование начинает генерировать чистую экономию, превышающую 200 тыс. рублей в год", - подсчитали в компании.

Там также отметили, что наибольший экономический эффект достигается на автомобилях с высоким базовым расходом топлива. Однако ключевой категорией, где целесообразность перевода на газ очевидна с финансовой точки зрения, остается коммерческий транспорт и автомобили такси. "Интенсивная эксплуатация в сочетании со значительной разницей в стоимости газа и бензина обеспечивает максимальный экономический эффект. Именно этим объясняется растущий интерес к ГБО со стороны таксопарков и предприятий, эксплуатирующих коммерческий автотранспорт", - пояснили в ГК "Италгаз".

По просьбе "РГ" в компании также сделали расчет для разных категорий владельцев. Для вычислений закладывается стоимость бензина 75,39 руб/л, пропана - 33,00 руб/л. Так, например, Geely Atlas у частника и установленном ГБО позволит экономить 5 020 руб. в месяц или 60 235 руб. в год. Окупаемость оборудования (52 тыс. руб.) при этом составит 11 месяцев. А таксист на Volkswagen Polo в год сэкономит уже 225 477 руб. и "отобьет" затраты на оборудование за 3 месяца. "Разница обусловлена интенсивностью эксплуатации: чем выше суточный пробег, тем быстрее окупается оборудование и тем значительнее итоговая экономия", - резюмировали в компании.