Водителям напомнили о компенсации за некачественный бензин

Если ваша машина сломалась из-за некачественного бензина, продавец обязан компенсировать ремонт. Такое напоминание сделал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, комментируя ситуацию на топливном рынке ТАСС.
Ответственность за ущерб от суррогатного топлива регулируется сразу несколькими статьями Гражданского кодекса — 15, 1064, 1095 и 1096. Правило действует даже при покупке горючего «с рук» у частных лиц. Продавец паленого бензина обязан возместить все расходы на восстановление автомобиля.
На практике это означает: купили канистру топлива у дороги, залили в бак, двигатель заглох — ищите того, кто продал, и требуйте деньги за ремонт. Звучит просто, но реальность сложнее.
Главная сложность — доказать связь между конкретным топливом и поломкой. Нужна экспертиза горючего, заключение о причинах неисправности автомобиля, чеки о покупке. Часто продавцы суррогата работают без документов, а найти их после поломки становится квестом.
Машаров также призвал бороться с нелегальной торговлей топливом в интернете. «Достаточно сделать скриншот объявления и направить его в полицию», — заявил эксперт. Но количество таких объявлений растет быстрее, чем их блокируют.
По словам представителя Общественной палаты, российский рынок имеет достаточные запасы топлива. Проблемы связаны с перенастройкой логистических цепочек — процесс требует времени. Пока идет стабилизация, автомобилисты сталкиваются с дефицитом на отдельных заправках и соблазном купить бензин где попало.
Эксперты ранее предупреждали водителей об опасности «чудо-таблеток» для снижения расхода топлива. Теперь напоминают о правах при покупке некачественного горючего. Остается главный вопрос: готовы ли российские автомобилисты судиться за каждую канистру суррогата?