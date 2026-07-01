Водителям напомнили о компенсации за некачественный бензин

Если ваша машина сломалась из-за некачественного бензина, продавец обязан компенсировать ремонт. Такое напоминание сделал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, комментируя ситуацию на топливном рынке ТАСС.

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Ответственность за ущерб от суррогатного топлива регулируется сразу несколькими статьями Гражданского кодекса — 15, 1064, 1095 и 1096. Правило действует даже при покупке горючего «с рук» у частных лиц. Продавец паленого бензина обязан возместить все расходы на восстановление автомобиля.

На практике это означает: купили канистру топлива у дороги, залили в бак, двигатель заглох — ищите того, кто продал, и требуйте деньги за ремонт. Звучит просто, но реальность сложнее.

Главная сложность — доказать связь между конкретным топливом и поломкой. Нужна экспертиза горючего, заключение о причинах неисправности автомобиля, чеки о покупке. Часто продавцы суррогата работают без документов, а найти их после поломки становится квестом.

Машаров также призвал бороться с нелегальной торговлей топливом в интернете. «Достаточно сделать скриншот объявления и направить его в полицию», — заявил эксперт. Но количество таких объявлений растет быстрее, чем их блокируют.

По словам представителя Общественной палаты, российский рынок имеет достаточные запасы топлива. Проблемы связаны с перенастройкой логистических цепочек — процесс требует времени. Пока идет стабилизация, автомобилисты сталкиваются с дефицитом на отдельных заправках и соблазном купить бензин где попало.

Эксперты ранее предупреждали водителей об опасности «чудо-таблеток» для снижения расхода топлива. Теперь напоминают о правах при покупке некачественного горючего. Остается главный вопрос: готовы ли российские автомобилисты судиться за каждую канистру суррогата?