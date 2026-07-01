Водителям посоветовали не платить автоподставщикам и вызывать ГИБДД

Водителям, столкнувшимся с пешеходами-автоподставщиками, не следует передавать им деньги — вместо этого нужно вызвать сотрудников ГИБДД. Об этом в среду, 1 июля, рассказал РИА Новости старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г.В. Плеханова Владимир Свечников.

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По словам юриста, мошенники выбирают медленно движущиеся машины во дворах или у переходов, сами бросаются на кузов или подставляют ногу под колесо, после чего изображают удар. Они показывают заранее нанесенную ссадину и требуют денег, угрожая заявлением в полицию.

Он отметил, что ответственность по УК наступает только при тяжком вреде здоровью, а ссадина подпадает под статью 12.24 КоАП.

— Правило для водителя категоричное — деньги на месте не передаются ни при каких обстоятельствах, ведь наличность подтверждает версию о наезде и открывает дорогу для повторного шантажа, — подчеркнул Свечников.

Юрист также пояснил, что попытка получить деньги угрозами — это вымогательство, а сама инсценировка — мошенничество. Он посоветовал вызывать ГИБДД, оформлять ДТП, снимать происходящее на телефон и не покидать место. Решающим доказательством может стать запись с видеорегистратора. Ложное заявление мошенника грозит ему статьей о заведомо ложном доносе, говорится в .

Мошенники часто инсценируют аварии или повреждения автомобилей, угрожают потерпевшим и принуждают выплатить компенсацию на месте происшествия, минуя полицию. Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал, как вести себя водителям, столкнувшимся с мошенническими схемами на дороге, известными как «автоподставы».