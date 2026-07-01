Эксперт перечислил главные проблемы китайских автомобилей с пробегом

Эксперт "За рулем" Сергей Зиновьев провел исследование и выявил основные проблемы подержанных китайских автомобилей. Он утверждает, что ржавчина - это не главный враг, а капризная начинка может доставить куда больше хлопот.

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По его словам, многие модели китайских машин имеют откровенно слабую ходовую часть. Это может стать серьезной проблемой при эксплуатации.

Ситуация с моторами более сложная. Надежность в целом терпимая, но алюминиевые турбоагрегаты на вторичном рынке могут оказаться непредсказуемыми. Зиновьев настоятельно рекомендует искать автомобиль с чугунным блоком двигателя.

Эксперт ранжирует трансмиссии следующим образом: сначала гидроавтомат, затем робот, и только потом вариатор. Это связано с тем, что гидроавтомат считается наиболее надежным вариантом.

Зиновьев полагает, что самый верный спутник китайского автомобиля - это больная электроника. Мультимедиа часто глючит, система контроля давления в шинах работает нестабильно, бесключевой доступ и парктроники могут вести себя непредсказуемо. Климат-контроль также может вызывать недоумение своим поведением.

Ремонт электроники часто не дает долговременного эффекта, и эксперт советует смириться с тем, что некоторые функции могут работать через раз или не работать вовсе.

Помимо всего, многие частные мастерские отказываются от китайских автомобилей из-за путаницы в каталогах и несоответствия деталей. Профильные СТО, специализирующиеся на машинах из КНР, уже появляются, но их мало, и они сосредоточены в основном в мегаполисах. Это стоит учитывать при выборе автомобиля.

Ранее "РГ" рассказывала о главных недостатках китайской пленки для кузова автомобилей.