Эксперт Иванов рассказал, что будет с ценами на авто из-за изменения курса рубля
Директор по продажам новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов рассказал "Российской газете", что будет с ценами на машины из-за изменения курса рубля.
"Изменение курса рубля в первую очередь влияет на автомобили, которые поставляются по параллельному и альтернативному импорту. На машины, которые уже находятся на складе, краткосрочное ослабление рубля напрямую не влияет: они были закуплены по предыдущему курсу и уже сформировали свою себестоимость. Но важно учитывать, что рынок научился работать с достаточно короткими складскими запасами. В среднем текущих остатков по ряду моделей может хватать на несколько недель, а новые поставки уже будут рассчитываться с учетом актуального валютного курса. Поэтому, если рубль закрепится на более слабых уровнях, следующие партии автомобилей по параллельному импорту могут быть дороже. Для локализованных брендов эффект от изменения курса более инерционный. Здесь нет моментальной прямой зависимости: на цену влияют локализация производства, структура себестоимости, складские запасы, политика дистрибьютора, спрос и конкурентная ситуация. Даже если часть компонентов зависит от валюты, корректировка обычно происходит не сразу, а с лагом в несколько месяцев. В целом ослабление рубля может повысить конкурентность локализованных автомобилей относительно параллельного импорта. Импортные модели быстрее реагируют на валюту, тогда как локализованные бренды имеют больше возможностей удерживать ценовое позиционирование за счет локальной сборки, программ поддержки и более гибкой политики дистрибьюторов", - отметил эксперт.