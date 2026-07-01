Современные ассистенты водителя грозят спровоцировать ДТП

В последние десятилетия автомобильная индустрия переживает настоящую революцию. Современные машины становятся все более сложными, технологичными и мощными. Однако вместе с этим появляются и новые проблемы.

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Одной из них являются системы активной безопасности. Они призваны помогать водителям избегать опасных ситуаций на дороге. Однако иногда эти системы действуют в противоположном направлении и создают опасные ситуации на дорогах.

Например, антиблокировочная система (АБС) должна предотвращать блокировку колес при резком торможении. Но на скользкой дороге она может снизить эффективность торможения и даже ухудшить управляемость автомобилем. Это особенно опасно для водителей, которые не обладают достаточными навыками управления в сложных условиях.

Антипробуксовочная система (АПС) также может создавать проблемы. Она помогает предотвратить пробуксовку колес при старте на скользком покрытии. Однако на сложных рельефах она может мешать водителю, поэтому производители рекомендуют ее отключать.

Система стабилизации, по мнению специалистов "Автовзгляда", также вызывает вопросы. Она перераспределяет крутящий момент между осями и колесами, чтобы предотвратить занос. Но у нее есть ограничения, связанные с низкой скоростью реакции. Это может привести к потере контроля над автомобилем на высоких скоростях.

Современные алгоритмы безопасности вмешиваются в рулевое управление, чтобы удерживать автомобиль в полосе. Но это может вызывать у водителя тревожность и неуверенность, особенно на скользких дорогах.

Все это заставляет задуматься о том, насколько эффективны современные системы безопасности. С одной стороны, они призваны защитить водителей от ошибок. Однако главная "засада" кроется в том, что эти самые алгоритмы могут вступать в конфликт друг с другом, оставляя водителя наедине с неуправляемым чудом современной умной техники.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что Электронные системы безопасности в авто раздражают водителей.