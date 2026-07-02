Как часто нужно менять щетки стеклоочистителей

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал о важности своевременной замены стеклоочистителей. По его словам, долго прослужившие дворники могут перестать выполнять свою функцию и даже повредить лобовое стекло.

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Он отметил, что замена щеток - это сезонная задача, о которой многие забывают. Эксперт добавил, что мало кто знает, что дворники - это расходный материал, который нужно регулярно обновлять.

Со временем стеклоочистители накапливают загрязнения, включая песок, который может царапать лобовое стекло, делая его матовым и менее прозрачным, поэтому их необходимо вовремя обновлять.

Попов в разговоре с RT настоятельно рекомендовал производить замену минимум два раза в год для тех, у кого есть такая возможность, а остальным - хотя бы один раз после зимы, когда на стекле накапливаются грязь и соль.

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