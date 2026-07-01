Утильсбор: как тысячи россиян оказались в ловушке из-за автомобилей

Миллионные долги за утильсбор для владельцев авто обнажили социальную катастрофу.

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Тысячи жителей России столкнулись с непредвиденными финансовыми проблемами из-за нового порядка взимания утилизационного сбора. Граждан, приобретших автомобили из Казахстана, теперь обязывают погасить многомиллионные задолженности, возникшие задним числом. По предварительным данным, такая ситуация затронула от 30 до 50 тысяч автовладельцев, которые, действуя в рамках закона, оказались заложниками ошибок таможенных органов.

Проблема усугубилась после вступления в силу с 1 апреля 2024 года изменений в расчет утилизационного сбора. До конца 2025 года таможенные службы принимали платежи в коммерческом размере без претензий. Однако внезапно было принято решение, что автомобили, собранные в Казахстане из иностранных комплектующих, с точки зрения российского законодательства не могут считаться продукцией ЕАЭС. Это привело к требованию не только доплатить утилизационный сбор, но и внести таможенные пошлины, НДС и акцизы.

Юристы указывают на то, что покупатели не имели доступа к информации о деталях производства и льготах, предоставленных заводам в Казахстане, и действовали добросовестно, ориентируясь на предоставленные документы, где страной происхождения указывался Казахстан, отмечает Царьград.

Тем не менее, тысячи граждан стали получать уведомления о необходимости доплатить суммы от одного до четырех миллионов рублей, а также пени за просрочку. Генеральная прокуратура признала начисление пени в таких условиях незаконным.

Ситуация ставит граждан в тупик: они не могут ни продать автомобиль из-за ареста имущества, ни погасить долг, превышающий их финансовые возможности. Суды порой встают на сторону граждан, признавая доначисления незаконными, но единой судебной практики пока нет.

Общественность настаивает на введении моратория и амнистии для пострадавших, а также на признании государством своих ошибок и наказании виновных чиновников.