Оценены последствия снижения стандартов топлива до «Евро-2» в России

Снижение стандартов для бензина и дизтоплива до «Евро-2» не принесет особого вреда автомобилям, сообщил НСН вице-председатель Союза автосервисов, генеральный директор СТО «Дилижанс» Александр Пахомов.

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Вреда от такого бензина точно не будет для старых двигателей, предназначенных для «Евро-2». Однако и у современных двигателей, по мнению эксперта, не будет никаких серьезных последствий. Реакция на топливо более низкого качества зависит не от года выпуска транспортного средства, а от конкретных характеристик, добавил специалист.

«Вряд ли цилиндропоршневая группа от чего-то пострадает. Может пострадать система снижения токсичности. Через какое-то длительное время на поверхности датчиков катализатора все, что находится при высокой температуре в выхлопной системе, покроется слоем неорганики и изолирует работу этой системы, нарушит систему снижения токсичности. Это максимум, что может произойти с современным двигателем», — заявил Пахомов.

Эксперт также объяснил, что топливо любого экологического класса должно соответствовать двигателю по октановому числу и должно быть не ниже указанного в инструкции по эксплуатации автомобиля или написанного на обратной стороне лючка бензобака.

«Несоответствие октанового числа убивает двигатель в первую очередь, а не экологический класс», — рассказал эксперт.

Однако понижение стандартов топлива может навредить экологии. Если в автомобиль с системой снижения токсичности «Евро-5» налить топливо «Евро-2», эта система не справится с тем количеством загрязняющих веществ, которые находятся в топливе.

Ранее стало известно, что правительство может до июля 2027 года разрешить выпуск и обращение бензина и дизтоплива стандартов «Евро-4», «Евро-3» и «Евро-2». Также будет разрешен импорт бензина с соответствующими характеристиками.