Средние потребительские цены на автомобильный бензин в России выросли с 22 по 29 июня на один рубль 18 копеек, до 72,38 рубля за литр. Больше всего моторное топливо подорожало в Севастополе, следует из данных Росстата.

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Так, средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 увеличились на 1 рубль 22 копейки и достигли 68,76 рубля за литр.

Средние цены на бензин марки АИ-95 поднялись на 1 рубль 18 копеек, до 74,38 рубля за литр, на АИ-98 и выше - на 64 копейки, до 97,15 рубля за литр.

В целом за неделю изменение цен на топливо затронуло 82 региона. Больше всего бензин подорожал в Севастополе - сразу на 30 процентов.

А вот в Москве и Московской области бензин немного подешевел, на 0,7% и на 1,6% соответственно.

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