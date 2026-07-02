Стоит ли платить семь миллионов за GAC M8

Спор о премиальности некоторых китайских брендов может продолжаться бесконечно, но GAC этой желанной приставки точно достоин — даже в самой Поднебесной автопроизводитель из Гуанчжоу котируется очень высоко. Причина такого отношения — минивэн M8, который и в России, судя по частым встречам на дороге, тоже пришелся ко двору. Кажется, что их продали больше всех: то ли и правда много машин, то ли в глаза бросается больше прочих. Что же такого воплотили китайцы в своем микроавтобусе?

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Все начиналось с Toyota

Моду на сверхкомфортабельные вэны ввели не китайцы: в памяти всплывает и «передвижной офис» Volkswagen Multivan, и роскошный, чрезвычайно востребованный и у нас, и в родной Японии Toyota Alphard. Последний, к слову, видится даже некоторым законодателем и прародителем нового класса: формфактор минивэна с богатой отделкой и обязательными креслами, снабженными оттоманками и раскладывающийся до горизонтального положения, помноженный на агрессивный, но строгий дизайн экстерьера. Именно он, «Альфард», впечатливший всю Азию, быстро надоумил китайских инженеров разработать нечто подобное. Одним из таких прочтений стал GAC M8.

Страна-производитель: Китай Привод: передний Двигатель: бензиновый, 4 цилиндра, 231 лошадиная сила Коробка передач: АКП, 7 диапазонов Количество мест: 7 Максимальная скорость: 200 километров в час

У компании вообще давняя история сотрудничества именно с японскими брендами: в коллаборации с GAC были замечены Honda, Mitsubishi и Toyota. Именно Toyota, как видится, внесла наибольший вклад в развитие GAC, заключив в 2004 году контракт на 30 лет и наладив обмен технологиями. Ошибки нет: китайцы не только получили некоторые японские разработки, но и поделились собственными, в частности — электромобильными. Возможно, именно такое партнерство позволило GAC создать действительно впечатляющий автомобиль, который не стыдно поставить рядом с «первоисточником» — с самим Alphard.

Корпоративная культура

GAC M8 — вне всякого сомнения, боец корпоративных парков: резкий, агрессивный дизайн, хорошо сочетающийся с офисными небоскребами, строгая гамма цветов (все оттенки серого), хищный оскал передка, нарочито громко показывающий окружающим нрав владельца. Дизайн в стиле «рубили топором», но — острым и ловко, понравится многим: агрессия в зеркале заднего вида у нас издавна котируется.

Эта машина не просто начальника, а босса, который предпочитает разумно расходовать свой единственный конечный ресурс — время: истинный владелец едет на GAC M8 на ПМЭФ, сидит в окружении роскоши в кресле второго ряда, способном разложиться в ровную кушетку, подхватив ноги отдельным сегментом. Настроек у капитанского кресла — больше, чем можно себе представить. Кстати, присутствует и вполне недурно организованный массаж. Есть, конечно, и столики, на которые встанет ноутбук, и шторки, скрывающие пассажиров заднего отсека от солнца и докучливых взглядов. Отдельный писк — подстаканник с функцией подогрева или охлаждения. Есть даже фоновая подсветка люка, интегрированная в его стекло.

Передний же ряд — словно приставные места рядом с почти царскими тронами позади: сами по себе кресла меньше и проще, да еще и снабжены клавишами, которые позволяют задним пассажирам их перемещать. Водитель может устроиться с относительным комфортом, но все окружающее будто напоминает: он просто водитель, не более того. Да, регулировки, подогревы с охлаждением ему тоже достанутся, но массаж — только сзади. Кстати, GAC, в отличие от многих коллег умудрился сделать действительно неплохое водительское кресло, так что спина заноет только после Воронежа.

Есть еще и третий ряд, который, как ни странно, сложно назвать экономклассом: если пассажиры передних кресел не легли спать, то там вполне можно расположиться. Но лучше вдвоем. Столиков и массажа здесь нет, зато есть окно, через которое можно разглядывать верхушки опор ЛЭП.

Традиционные декорации и перерасход

M8 — чистопородный «китаец», со всеми отсюда вытекающими особенностями: здесь и цифровая приборка, забитая совершенно ненужной информацией, и огромный «телевизор» на центральной консоли с претензией на премиальность, и черный рояльный лак, словно созданный из магнита для пыли и отпечатков, и беспроводная зарядка для смартфона, и, конечно, «блестяшка» селектора КП, за которой скрывается 8-диапазонный автомат Aisin. Некоторые несуразные ошибки перевода, вроде «настроек подвеса», за которыми скрывается спортивный или комфортный режим работы подвески — в наличии. Кнопок — минимум, зато есть работающий, хоть и заметно подтормаживающий Apple CarPlay. А вот устройства на Android придется подключать через невероятно глючный протокол CarbitLink, создателям которого в аду уже греют отдельный котел.

К чему не придерешься — так это к обзорности: она автобусная, позволяющая осмотреть все, кроме длинных юбок, но не на представительницах прекрасной половины, а тех, что норовят отбыть в неравной схватке с высокими московскими бордюрами. К дорожному просвету и свесам определенно нужно привыкать.

Под капотом — двухлитровый турбомотор на четыре цилиндра и 231 лошадиную силу, в паре с АКП Aisin едет тандем бодро и задорно, порой заставляя позабыть об отсутствующей как вид аэродинамике. Автомобиль-то квадратный! Спортивные настройки — только тщеславие потешить: коробка придерживает переключение передач, газ и тормоз — без изменений. Истеричное вождение приведет разве что к повышенному расходу горючего: в режиме «газ-тормоз» минивэн откровенно злоупотребляет бензином, сжигая до 15 литров на 100 километров пробега.

А вот в «Комфорте» M8 — очень даже: круизный лайнер, сделанный с учетом длительного пребывания пассажиров, со своей задачей полностью справляется. GAC достиг невероятной для китайцев высоты: они сумели настроить подвеску так, чтобы она была, с одной стороны, комфортной, а с другой — достаточно сбитой, чтобы управлять машиной на высоких скоростях. Чудо, не иначе. Но ехать слишком быстро на M8, честно говоря, не тянет: дорога куда легче и приятнее дается на скорости потока. Да и показатели аппетита — около 8 литров. Почувствуйте разницу!

Помощники с характером и миллионы рублей

Не поскупились китайцы и на электронных помощников водителю: M8 оснащен адаптивным круиз-контролем, который регулярно превышает установленную скорость в погоне за впередиидущим, а также читает дорожные знаки, держит полосу и даже тормозит в экстренных ситуациях. Дьявол, как обычно, кроется в мелочах, то есть в настройках: экстренными ситуациями автомобиль считает весь московский трафик, порой излишне резко одергивая водителя в безобидных ситуациях, «круиз» норовит разогнаться точно под камеру, а некоторые опции запрятаны настолько изощренно, что найти их удается не всем. Особенности китайского автомобилестроения, не более. Привыкнуть можно, понять — нет.

GAC M8, как и положено автомобилю с богатым оснащением, совсем недешев: комплектация GT, младшая, да еще и с учетом скидок и акций на машину 2025 года выпуска, обойдется в 5 699 999 рублей. Вторая по списку, но куда более оснащенная версия GX — добавляются двойные стекла, лучшая отделка салона, 18-дюймовые хромированные диски, память задних сидений, салонные ароматизаторы и многое другое — уже от 6 249 999. Комплектация GX Premium — здесь появляются так любимые GAC электромагнитные амортизаторы, призванные сделать поездку еще комфортнее, — уже от 6 449 999. Самый топ — версия Lounge с огромным 34-дюймовым телевизором в перегородке между водителем и пассажирами, минибаром, сенсорным экраном управления комфортом в салоне, «звездным небом» на потолке, эксклюзивной отделкой пассажирского отсека, музыкой на 13 динамиков и россыпью других опций обойдется в 7 699 999 рублей.

Единственное, чего не хватает M8, — российской прописки: появись она у этого автомобиля, его численность на бескрайних дорогах России резко возросла бы, потому что иных сдерживающих корпоративные парки причин для покупки этой машины не видно... кроме заскоков электроники и некоторых особенностей, к которым придется привыкать. Но не тем, кто едет во втором ряду.