Водителям напомнили правила проверки исправности системы климат-контроля

Россиянам спрогнозировали жаркий июль, а это значит, что автомобилистам будет полезно убедиться в исправности системы климат-контроля. О том, как это сделать, «Ленте.ру» рассказали эксперты Авто.ру.

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Например, салонный фильтр со временем забивается пылью — и это одна из самых частых причин неисправностей. Обычно фильтр нужно менять раз в год или каждые 10–15 тысяч километров.

«Чтобы проверить фильтр, нужно временно его снять и включить вентилятор. Если поток воздуха заметно усилился, а шум стих — элемент пора менять. На глаз оценивать состояние фильтра не стоит: пыль забивается в поры бумаги изнутри, но визуально фильтр может казаться чистым», — объясняют специалисты.

Проверки требует и компрессор. Характерный щелчок под капотом после пуска двигателя на холостом ходу и нажатия кнопки запуска кондиционера будет означать, что система исправна.

«Обратите внимание на уровень фреона: если воздух в машине охлаждается слабо, то, вероятно, дело именно в его нехватке. Если он в норме, трубка на работающем кондиционере (которая выходит из салона в сторону компрессора) на ощупь будет ледяной. Если трубка слегка прохладная — хладагента не хватает», — напоминают эксперты.

Также важно следить за чистотой радиатора кондиционера под капотом (конденсатора). Там чаще всего оседает грязь, насекомые, частицы растений, тополиный пух, что нарушает теплообмен. Раз в один-два года (например, во время планового ТО) рекомендуется делать основательную чистку с демонтажом бампера. В остальное время достаточно промывать конденсатор на автомойке. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить тонкие и мягкие соты.

Ранее автомобилистам дали пять полезных советов, как продлить жизнь кондиционеру в машине. Так, например, для дозаправки фреона специалисты рекомендовали выбирать автосервис, где мастера проверят герметичность всей системы.