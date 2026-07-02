Батарейка брелока авто быстрее садится в ТЦ из-за радиопомех и бетонных стен.

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Если вы замечали, что брелок от автомобиля хуже реагирует на команды в торговом центре и батарейка в нем садится подозрительно быстро, причин этому несколько. Технический эксперт NANFU Евгений Жучков пояснил, как радиопомехи, бетонные конструкции и скопление машин влияют на сигнал, и поделился простыми решениями.

Торговый центр – настоящий генератор электромагнитного фона. Устройства и оборудование внутри излучают сигналы, которые «глушат» брелок. В результате каждый визит в ТЦ расходует ресурс батарейки так, будто вы пользовались ключом целый месяц. Все дело в том, что множество приборов работают на той же частоте, что и брелок, – он вынужден снова и снова повторять команду, пока машина ее не распознает.

Решить проблему помогает графен – материал с отличной электропроводностью. Внутри батарейки он действует как широкая магистраль, позволяя току проходить быстро и без потерь. Напряжение не падает даже при нагрузке, поэтому брелок срабатывает с первого нажатия. Найти такую батарейку просто: на упаковке должно быть указано, что она содержит графен.

Многоуровневый паркинг – это, по сути, железобетонная крепость с толстыми перекрытиями и колоннами. Для радиосигнала это серьезный барьер. Как показали исследования, бетон и кирпич сильно поглощают и отражают радиоволны, снижая мощность сигнала. Когда вы нажимаете кнопку на подземном этаже, а машина стоит за колонной, батарейка работает на пределе, расходуя ресурс быстрее.

Впрочем, стабильное напряжение решает и эту задачу. Графен помогает сигналу оставаться достаточно мощным, чтобы пробиться сквозь бетон с первой попытки. Брелок срабатывает уверенно, и вам не придется подходить к автомобилю вплотную, чтобы он отреагировал.

Скопление машин на парковке – еще один фактор. Каждый автомобиль с бесключевым доступом постоянно посылает запросы, и когда их десятки, сигналы накладываются друг на друга. Брелок тратит больше энергии на «пробивание» сквозь этот шум. Именно поэтому на переполненной стоянке машина может не открыться с первого раза.

Здесь важна емкость батарейки – чем она выше, тем дольше устройство выдерживает нагрузку без потери напряжения. Обратите внимание на упаковку: этот показатель всегда указан. Батарейка с хорошим запасом энергии и стабильным напряжением гарантирует, что машина откроется с первого нажатия, где бы она ни стояла.

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