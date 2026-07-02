Китайские машины вытеснили японцев с первого места в Европе

В мае 2026 года китайские бренды заняли первое место среди иностранных производителей легковых автомобилей на рынке Евросоюза, впервые обойдя японских конкурентов. Об этом сообщила японская деловая газета Nikkei со ссылкой на данные национальной статистики.

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Согласно опубликованным показателям, доля китайских машин на европейском рынке достигла 12%, японских — 11%. Замыкает тройку лидеров продукция из Южной Кореи с 8% рынка. Остальные объемы приходятся на автомобили местных производителей ЕС.

Утверждается, что основным драйвером роста стала компания BYD. В первом полугодии текущего года этот автопроизводитель нарастил продажи за пределами Китая на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По данным издания, в мае пять крупнейших китайских автокомпаний реализовали в странах Евросоюза более 138 тыс. машин, что на 65% превышает показатель годичной давности. В то же время шесть ведущих японских корпораций продали на европейском рынке чуть более 134 тыс. автомобилей — это на 3% меньше, чем в мае прошлого года.

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