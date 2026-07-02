Юрист раскрыл, какие проверки ждут водителей после изъятия прав в 2026 году
Юрист Воропаев назвал три проверки для водителей лишенных прав в 2026 году. Для восстановления водительского удостоверения после лишения потребуется пересдать теоретический экзамен по ПДД. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный адвокат Лев Воропаев. Он подчеркнул, если права отняли за злостные нарушения, то водителю придется пройти дополнительные проверки.
«В 2026 году после лишения водительского удостоверения необходимо сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Если речь идет о лишении за управление в состоянии опьянения, за отказ от медицинского освидетельствования или за употребление алкоголя после ДТП, то в таких случаях помимо сдачи экзамена предусмотрены дополнительные последствия», — отметил адвокат.
По его словам, в таких случаях водителю, кроме сдачи экзамена, нужно пройти медицинскую комиссию и оформить справку — так же, как при первичной выдаче удостоверения. Кроме того, перед обращением в ГИБДД необходимо погасить все имеющиеся задолженности по штрафам. Только после этого можно подавать документы на восстановление права управления.