Владельцы китайских автомобилей в России массово отказываются от ОСАГО

В нескольких регионах России доля водителей, ездящих без полиса ОСАГО, уже превышает 50%. В основном это владельцы китайских машин, которые считают страховку бесполезной — после ДТП выплаченных денег не хватает на покупку новых запчастей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Ключевая проблема — справочник средней стоимости деталей Российского союза автостраховщиков (РСА), по которому рассчитываются выплаты. Как заявили Shot в Национальном автомобильном союзе (НАС), цифры в каталоге сильно расходятся с рыночными ценами. Разница по некоторым позициям достигает 400–445%: передний бампер для Haval Jolion стоит по рынку 30,9 тыс. рублей, а по каталогу РСА — 5,6 тыс.; для Omoda C5 — 29,5 тыс. против 5,9 тыс. Для Tenet T4 (аналог Chery Tiggo 4) расхождение скромнее — 71,8 тыс. против 32,9 тыс. (разница около 120%).

Глава НАС Антон Шапарин пояснил, что цены на запчасти растут быстрее, чем их пересчитывают в справочниках. В конце 2024 года стоимость деталей в каталогах увеличили на 0,5%, в 2025-м — на 1,9%. В результате владельцам китайских автомобилей приходится доплачивать за ремонт десятки тысяч рублей из собственного кармана, даже если авария произошла не по их вине.

24 июня данные Национальной страховой информационной системы показали, что владельцы мотоциклов в 2025 году платили за полисы ОСАГО почти вдвое меньше, чем автомобилисты. Согласно отчету, средняя стоимость страховки для мотоциклистов в прошлом году составила 2316 рублей, тогда как владельцы легковых автомобилей в среднем платили 6056 рублей.

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