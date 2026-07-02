Почему новые мотошины требуют обязательной обкатки

Первые 50—100 км на новых шинах на мотоцикле нужно двигаться осторожно, рассказал в беседе с RT руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.

«Новые шины покрыты транспортировочным консервантом, который будет скользить первые километры при движении. На некоторых покрышках сохраняется технологический слой. Этот состав похож на силикон, необходимый для более лёгкого извлечения покрышки из пресс-формы в процессе изготовления», — поделился он.

По его словам, технологический слой также достаточно скользкий, а на его истирание уйдёт больше времени.

«Помимо этого, новая покрышка сразу после монтажа должна проехать некоторое расстояние, чтобы полностью равномерно сесть на диск. Глазам это незаметно, но сказывается на управляемости», — отметил он.

Эксперт рекомендует первые 100 км управлять мотоциклом осторожно, избегая резких разгонов, торможений и чрезмерного угла наклона.

«После 100—200 км пути нужно проверить давление в покрышках и скорректировать до нормы. После обкатки стоит потренироваться на закрытой площадке, увеличивая угол наклона мотоцикла и экстренное торможение», — посоветовал он.

При этом нельзя игнорировать странное поведение новой резины, предупредил специалист.

«Биение руля, ощущение виляния мотоцикла на определённой скорости и слишком ранняя блокировка колёс — признаки ошибки при монтаже резины или брака покрышки. Лучше всего устранить неисправности сразу, не дожидаясь того, что резина прикатается», — подытожил он.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал менять стеклоочистители на машине минимум раз в год.