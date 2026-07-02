Как водитель может вернуть деньги с АЗС

Заправка обычно выглядит как самая обычная часть поездки. Но иногда именно после неё автомобиль начинает вести себя странно: двигатель работает неровно, машина теряет тягу, появляются рывки и перебои. В такой ситуации важно не списывать всё на случайность и не пытаться доехать до дома или сервиса своим ходом.

Тема качества топлива снова оказалась в центре внимания автомобилистов на фоне разговоров о возможном расширении выпуска горючего более низкого экологического класса. Для современных автомобилей состав бензина или дизеля имеет большое значение. Вода, грязь, механические примеси, неправильное октановое число или повышенное содержание серы могут стать причиной серьёзных проблем.

Юрист и владелец бюро «Палюлин и партнёры» Антон Палюлин объяснил журналистам 32CARS.RU, что после первых признаков неисправности машину лучше сразу остановить. Затем её стоит доставить на СТО на эвакуаторе. Это нужно не только для безопасности, но и для будущего спора с АЗС: остатки топлива в баке могут стать одним из главных доказательств.

По словам юриста, если в бак попало загрязнённое горючее, двигатель может начать работать с перебоями уже через несколько километров. Поэтому задача водителя — не расходовать подозрительное топливо и не начинать ремонт до того, как будут собраны доказательства.

Первый важный шаг — отбор проб. Процедура регулируется ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб». В идеале к ней нужно привлечь представителя автозаправочной станции: вместе составить акт, отобрать образцы и опломбировать ёмкости. Но на практике сотрудники АЗС не всегда приезжают или соглашаются участвовать.

Если представитель заправки отказался, водитель всё равно может действовать. Пробы следует отобрать при двух независимых свидетелях. Сам процесс лучше полностью снять на видео: слив топлива, наполнение ёмкостей, пломбирование и подписание акта. Чем понятнее и прозрачнее оформлена процедура, тем сложнее потом оспорить эти доказательства.

После этого понадобится независимая автотехническая экспертиза. Она должна ответить на главный вопрос: связана ли поломка с качеством топлива. Эксперты оценивают повреждения топливной системы, форсунок, насоса, катализатора и элементов двигателя. Важно отделить последствия плохой заправки от возможных старых неисправностей автомобиля.

Отдельно проверяется само топливо. В России требования к бензину и дизелю установлены техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 013/2011. Лаборатория может проверить октановое число, наличие воды, механических примесей, превышение массовой доли серы и другие показатели. Если исследование подтвердит несоответствие, это будет аргументом в пользу водителя.

Юридически требовать компенсацию можно на основании статьи 14 Закона «О защите прав потребителей» и статьи 1095 Гражданского кодекса РФ. Эти нормы позволяют взыскивать ущерб, причинённый имуществу из-за недостатков товара. В случае с топливом водитель может заявить не только стоимость самой заправки, но и расходы на эвакуатор, ремонт, экспертизы и другие траты.

Сначала стоит направить письменную претензию на АЗС или в адрес топливной сети. К ней прикладывают копию чека, акт отбора проб, подтверждение уведомления станции, результаты лабораторной проверки, заключение автотехнической экспертизы и расчёт стоимости ремонта. По закону о защите прав потребителей такие требования должны рассмотреть в течение 10 дней.

Если ответа нет или компания отказывает в компенсации, спор можно перенести в суд. Водитель вправе обратиться в районный суд по месту своего жительства или по адресу ответчика. Госпошлина по искам о защите прав потребителей не взимается. Помимо основных расходов, суд может взыскать компенсацию морального вреда и штраф в размере 50% от присуждённой суммы, если требования потребителя не были удовлетворены добровольно.

Палюлин также указал, что при затяжном споре можно заявлять проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГК РФ. Но решающими остаются первые часы после поломки. Нужно остановить автомобиль, сохранить топливо, зафиксировать отбор проб и собрать документы до ремонта. Иначе доказать связь между заправкой и неисправностью будет гораздо сложнее.