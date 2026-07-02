Таксисты лишились пятой части заработка

Снижение чистой прибыли водителей легкового такси в Ульяновской области достигло 20% из-за нестабильной ситуации на региональном рынке нефтепродуктов. Большинство автозаправочных комплексов субъекта не выдают топливо по долгосрочным топливным картам и корпоративным талонам, требуя от клиентов исключительно наличный расчет. Из-за дефицита бензина марок АИ-92 и АИ-95 шоферы вынуждены совершать длительные пробеги в поисках открытых станций, простаивать в многочасовых очередях и покупать горючее по завышенной цене. При этом тарифы на пассажирские перевозки в сервисах заказа остаются на прежнем уровне, поскольку агрегаторы не спешат компенсировать издержки за счет пассажиров.

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По материалам информационного портала «73online.ru», ситуация усугубляется риском возникновения дефицита водителей на линиях в часы пик. Председатель ассоциации операторов таксомоторного бизнеса Ульяновской области Владимир Горлан пояснил, что многие владельцы машин предпочитают временно не выходить на работу во избежание простоя с пустым баком. Руководитель объединения отметил, что текущий кризис накладывается на затяжные проблемы отрасли, связанные с удорожанием запчастей и оформлением обязательных страховых полисов. На рынке уже фиксируются единичные случаи продажи бензина АИ-95 по спекулятивной цене до 150 рублей за литр в отдаленных районах области.

Региональное министерство транспорта совместно с представителями антимонопольной службы приступило к проверкам на базах крупных поставщиков горючего. Специалисты пытаются оперативно перенаправить свободные объемы топлива с оптовых складов на розничные АЗС для стабилизации обстановки. Таксопарки также ищут альтернативные варианты снабжения, включая закупку мелкооптовых партий бензина напрямую у независимых нефтеперерабатывающих заводов. Участники рынка прогнозируют нормализацию ситуации с перевозками не ранее середины текущего месяца, когда наладятся ритмичные железнодорожные поставки цистерн в Поволжье.