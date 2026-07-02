Насколько подорожали автомобили в России за 10 лет

За минувшие десять лет средние цены на новые автомобили выросли на 107%, а на автомобили с пробегом на 162%, сообщил в MAX глава аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

© Российская Газета

По приведенной экспертом статистике, средняя цена нового легкового автомобиля (без учета объемов продаж) в первом полугодии 2026 года составила 3,78 млн рублей. Средняя стоимость автомобиля с пробегом - 1,36 млн рублей.

В указанный период цены на новые машины выросли более чем в два раза (+107%), а подержанные автомобили - в 2,6 раза (+162%).

"Сегодня купить новый авто дешевле 1 млн рублей практически невозможно. Доля таких автомобилей на классифайдах не превышает 2%. И это, в основном маркетинговые цены", - комментирует Целиков.

При этом более половины предложений авто с пробегом (56,6%) вписываются в сумму 1 млн рублей. В большинстве своем это "возрастные" автомобили с большими пробегами и не лучшим техническим состоянием.

Основная масса предложений новых автомобилей (55,5%) лежит в диапазоне от 2 до 4 млн рублей. А еще более четверти (26,7%) стоят дороже 4 млн.

Среди авто с пробегом доля автомобилей дороже 2 млн рублей меньше 20%, a дороже 4 млн менее 5% рынка, добавляет Целиков.

Ранее "РГ" писала о том, что россияне начали скупать мотоциклы с пробегом.