Росстандарт отозвал более 150 тысяч авто в РФ

Исследовательское агентство "ПромРейтинг", опираясь на данные Росстандарта, составило список автомобильных брендов, которые отозвали свои транспортные средства на российском рынке в первой половине 2026 года.

© Российская Газета

За этот период было проведено восемь кампаний, в рамках которых под сервисные акции попали 153 280 машин.

Лидерами по числу отозванных автомобилей стали:

Geely: 56 503 штуки (Atlas - 38 913, Emgrand - 17 590) из-за перегрева датчиков парковки и некорректной работы клапана вентиляции топливного бака.

Lada Granta: 41 307 автомобилей из-за отсутствия системы вызова экстренных служб.

Kia Rio (Qb): 33 013 машин из-за возможного короткого замыкания в блоке предохранителей.

Другие бренды:

14 099 грузовиков FAW типа CA4180 - из-за несоответствия транспортных средств трем правилам ООН: номер 13-11 (торможение), номер 51-03 (излучаемый звук) и номер 121-00 (расположение органов управления и сигналов).

5467 автомобилей Subaru Legacy, Outback, XV - из-за поломки фиксатора разъем электрического стояночного тормоза может разъединиться. Это может привести к загоранию индикатора неисправности и возможному отказу тормоза - может не включаться и/или не отключаться.

2116 грузовиков Shacman SX3258 - из-за несоответствия автомобилей двум правилам ООН: номер 73-01 (боковые защитные устройства) и номер 58-02 (задняя противоподкатная защита).

Еще 120 грузовиков Shacman SX3258 отозваны для устранения несоответствий правилам ООН: проверки и замены глушителя, установки нового бокового защитного устройства и замены крепежа задней защиты.

775 транспортных средств Foton Galaxy - из-за несоответствия автомобилей правилам ООН номер 48-06 (освещение), номер 13-11 (торможение), номер 51-03 (излучаемый звук), а также нарушения в оформлении таблички изготовителя и установке системы экстренного вызова

Ранее "РГ" рассказывала об иномарках с наибольшим количеством отзывных кампаний.