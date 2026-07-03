Убивает ли кондиционер двигатель машины

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал, что кондиционер в машине действительно даёт дополнительную нагрузку на двигатель, но не «убивает» его.

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В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» он пояснил, что климатическая система забирает лишь часть мощности, и этот риск сильно преувеличен. Гораздо опаснее в жару экономить на кондиционере и ехать с открытыми окнами.

По словам Славнова, тепловой удар за рулём может привести к потере управления.

Кроме того, на скорости выше 85 км/ч открытые окна повышают аэродинамическое сопротивление и расход топлива — до 20%. Поэтому кондиционер лучше проверять и заправлять заранее, добавил специалист.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал менять стеклоочистители на машине минимум раз в год.