Названы пять типов автомобилистов в зависимости от состояния салона машины

Как характеризуют владельца идеальный порядок или постоянный бардак в машине, «Ленте.ру» объяснила клинический психолог Варвара Ликунова. Она выделила пять типов автомобилистов, исходя из состояния салона.

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Салон машины нередко становится своеобразным «снимком» внутреннего состояния. «Определимся сразу: ни идеальный порядок, ни беспорядок сами по себе не являются признаком психического здоровья или его отсутствия. Значение имеет не сам факт, а то, насколько это соответствует образу жизни человека и насколько он сам этим управляет», — говорит специалист.

По ее словам, среди машин можно условно выделить несколько типов. Прежде всего, так называемая «операционная», где ни одной лишней вещи, салон почти как после детейлинга. «Владельцы такой машины, чаще всего, относятся к тем людям, кому важно ощущение контроля и предсказуемости. Порядок снижает внутреннее напряжение: когда вокруг все структурировано, мозгу проще справляться с неопределенностью. Особенно это характерно для руководителей, врачей, пилотов, предпринимателей — тех, кто ежедневно принимает множество решений. Но есть нюанс: если малейший беспорядок начинает вызывать сильное раздражение или тревогу, возможно, речь уже не столько о любви к чистоте, сколько о попытке компенсировать внутренний стресс внешним контролем», — поясняет эксперт.

Следующий тип машины — "рабочий кабинет на колесах". Тут ноутбук и зарядные устройства могут соседствовать с документами, спортивной формой, бутылкой воды и пакетами. «Со стороны кажется хаосом, но владелец мгновенно находит любую вещь. Такой беспорядок чаще говорит не о неорганизованности, а о высокой загруженности. Для мозга владельца этого автомобиля сейчас важнее решать задачи, чем тратить ресурсы на эстетический порядок. Это своеобразная оптимизация: внимание сосредоточено на более значимых целях», — говорит Ликунова.

Еще одна категория — «архивный» салон. В нем чеки от покупок соседствуют с пустыми стаканчиками от кофе, упаковками и вещами, которые давно нужно было выкинуть или разобрать. «Если такое состояние сохраняется месяцами, иногда это сигнал хронической усталости или эмоционального истощения. Когда человек долго живет в режиме перегрузки, мозг начинает экономить силы. И первыми из ежедневной жизни исчезают те действия, которые не кажутся важными прямо сейчас. В таком случае беспорядок — это не про лень, а про дефицит внутренних ресурсов», — подчеркивает клинический психолог.

"Безликий салон" встречается в тех случаях, когда в машине нет вообще ничего личного: ни ароматизатора, ни фотографии, ни мелочей. «Нередко владельцы такой машины довольно жестко разделяют роли: работа отдельно, дом отдельно, машина — просто средство передвижения. Для них функциональность важнее эмоционального комфорта», — поясняет эксперт.

Машина — "второй дом" легко узнаваема. Там всегда найдется место для любимой кружки, пледа, детских игрушек, маленьких сувениров, конфет, книг и много другого. «Эти автомобилисты воспринимают машину как продолжение личного пространства. Им важно чувствовать уют даже в дороге. Это не про беспорядок, а про эмоциональную привязанность к месту», — отмечает специалист.

Варвара Ликунова обратила внимание: резкая смена привычного состояния салона машины должна насторожить. «Если человек внезапно перестал замечать горы мусора — это может говорить о сильной перегрузке, эмоциональном выгорании или тяжелом жизненном периоде. И наоборот: если после длительного хаоса человек неожиданно начинает часами полировать салон, иногда это способ вернуть ощущение контроля, когда в жизни слишком много неопределенности. Получается любопытный парадокс! Мы думаем, что убираем машину потому, что любим порядок. Но часто мы наводим порядок потому, что психике в этот момент очень нужен хотя бы один уголок на планете, которым можно управлять», — подытожила кризисный психолог.

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