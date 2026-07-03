Можно ли часами стоять на холостом ходу

Автоэксперт Tamashi Константин Ожогин объяснил "Российской газете", как долго может машина стоять на холостом ходу.

© Российская Газета

Современные автомобили не требуют длительной работы двигателя на холостом ходу. Если необходимо несколько минут подождать пассажира, открыть ворота или дать двигателю стабилизироваться после холодного запуска, это не представляет проблемы. Однако оставлять автомобиль заведенным на 10-20 минут без объективной необходимости не имеет практического смысла: топливо продолжает расходоваться, двигатель работает в неэффективном режиме, а ресурс силового агрегата используется без пользы.

После запуска двигателя достаточно 30-60 секунд, чтобы моторное масло распределилось по всем узлам и образовало защитную масляную пленку. После этого оптимальным решением будет начать движение в спокойном режиме, избегая резких ускорений и высоких оборотов до достижения рабочей температуры. Именно такой алгоритм рекомендуют большинство современных автопроизводителей, поскольку двигатель прогревается значительно быстрее и эффективнее под небольшой нагрузкой, чем во время длительной стоянки.

Регулярная работа на холостом ходу также имеет накопительные негативные последствия. Повышается расход топлива, увеличивается количество вредных выбросов, быстрее образуются отложения в двигателе и элементах выхлопной системы. Особенно это актуально для автомобилей с непосредственным впрыском топлива, турбированными двигателями и системами очистки выхлопных газов, которые рассчитаны на эксплуатацию при рабочих температурах.

Кроме технических аспектов стоит помнить и о требованиях законодательства. В жилых зонах длительная стоянка с работающим двигателем запрещена, поэтому, если остановка занимает несколько минут и не связана с дорожной ситуацией или погодными условиями, двигатель лучше заглушить. Это позволит снизить расход топлива, уменьшить нагрузку на автомобиль и сделать эксплуатацию более комфортной как для владельца, так и для окружающих, - отметил эксперт.