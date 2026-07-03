Долгие проводы Land Rover Discovery начинаются с версии Landmark

Есть автомобили, которые не требуют серьезного анализа, чтобы понять — их время подходит к концу. Land Rover Discovery пятого поколения — как раз такой случай. Без прототипов преемника, без официальных заявлений о «финальной серии» производитель делает очень характерный жест — выпускает специальную версию Landmark. У Land Rover это почти всегда означает одно: занавес уже скоро.

© Land Rover

История повторяется. Ранее через версии Landmark компания уже провожала Discovery II, LR3 и LR4. Теперь та же логика применена к текущему поколению. И хотя формально об уходе модели никто не говорит, контекст считывается однозначно.

Версия Landmark занимает промежуточное положение в линейке между базовой S и более дорогой Tempest. Но её задача не в том, чтобы стать самой выгодной покупкой. Это скорее символическая комплектация, собранная из узнаваемых деталей и отсылок к прошлому.

Главный визуальный акцент — цвет Tasman Blue. Это не просто новый оттенок, а прямая ссылка на цвет Clearwater Blue оригинального Discovery. В остальном — фирменный набор «финальной серии»: контрастные элементы Carpathian Grey, тёмные акценты Graphite Atlas и новые 21-дюймовые диски.

Дизайн вне трендов

Модель Discovery всегда стояла немного в стороне от моды. Там, где конкуренты уходили в агрессию и нарочитую спортивность, она сохраняла утилитарную эстетику. Landmark эту философию не ломает.

Да, есть декоративные штрихи вроде проекции гор на асфальт при открытии дверей или тематических накладок в салоне. Но в целом, это всё тот же Discovery — крупный, спокойный и ориентированный не на эффект, а на функциональность.

И в этом его парадокс: на фоне современных SUV он может казаться устаревшим, но именно за счёт этого и остаётся узнаваемым.

Интерьер: комфорт вместо вау-эффекта

Внутри — всё знакомо, но с лёгкими штрихами обновления. Тканевые панели Tech Velour, алюминий тёмного оттенка, панорамная крыша и даже холодильник в центральной консоли — набор, который делает акцент не на технологии, а на продуманном удобстве для путешественников.

Цифровая часть тоже присутствует: 12,3-дюймовая приборка и 11,4-дюймовая мультимедиа. Но без попытки превратить салон в «гаджет на колёсах». Это скорее классический премиум с аккуратной цифровизацией.

Конец четырёхцилиндровой эпохи

Главное техническое изменение — отказ от базового 2,0-литрового четырехцилиндрового мотора. Теперь даже начальный Discovery получает 3,0-литровую рядную «шестёрку» Ingenium. Цена за «базу» стартует с 65 тысяч долларов США (5 млн рублей по текущему курсу).

355 л.с., разгон до 100 км/ч за ~6 секунд — цифры не рекордные, но достаточные для автомобиля такого класса. Важно другое: исчезла «входная» версия с компромиссным двигателем. Линейка стала проще, но и более цельной.

Топовая версия Tempest за $84 300 (6,6 млн рублей) остаётся в строю и получает точечные обновления. Новый цвет, улучшенные материалы отделки и более продвинутые кресла с массажем и памятью, но по сути это всё тот же Discovery на максималках — без попыток кардинально изменить восприятие модели.

Несмотря на возраст, Discovery по-прежнему силён в главном: универсальности. Пневмоподвеска, полный привод, просторный салон и продуманные решения для повседневной эксплуатации. Это не городской SUV в чистом виде и не внедорожник старой школы. Это редкий баланс, который сегодня почти исчез с рынка.

Между прошлым и будущим

Land Rover Discovery оказался зажат между эпохами: он уже не соответствует новым трендам, но ещё не получил наследника. И, возможно, именно поэтому он выглядит особенно честным. Без попыток казаться тем, чем не является.

Если следующее поколение действительно на подходе, то оно почти наверняка будет другим — более цифровым, более электрическим и, возможно, менее утилитарным. А нынешний Discovery готовится уйти так, как и жил: спокойно, без лишнего шума и с акцентом на суть, а не форму.