Lada Iskra прошла 10 000 км: названы плюсы и минусы авто

Эксперты "За рулем" продолжают делиться результатами дорожных испытаний Lada Iskra. За три месяца авто преодолело 10 000 километров, и специалисты уже успели отметить как особенности конструкции, так и некоторые недочеты.

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По словам специалиста Кирилла Милешкина, в первых партиях Lada Vesta уплотнитель капота состоял из двух частей, что часто приводило к попаданию грязи. В Iskra установлен единый уплотнитель по всей передней кромке, но даже он не смог полностью предотвратить скопление пыли в подкапотном пространстве. За три месяца эксплуатации там скопилось значительное количество грязи, хотя машина выехала на дороги только в середине марта и не сталкивалась с сильной слякотью.

Еще один момент, который отметили эксперты, - это датчик низкого уровня омывающей жидкости. Несмотря на его наличие, он срабатывает слишком часто при наклонах кузова, прежде чем индикатор загорится постоянно.

Багажное отделение Lada Iskra радует своей вместительностью. В него успешно поместились комплект зимних шин и велосипед. Однако пластиковая обшивка багажника оказалась уязвимой: даже при перевозке неметаллических предметов на ней могут появиться царапины.

Среди других недостатков специалисты отметили отсутствие подключения разъема плафона салонной подсветки. Несмотря на то, что сам плафон оснащен современным светодиодом, отсутствие подключения вызывает определенные неудобства.

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