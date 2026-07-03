Ремонт китайских авто в РФ может затянуться на полгода

Стали известны китайские авто с самым долгим ожиданием запчастей в РФ.

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Сеть автосервисов Fit Service обнародовала тревожную статистику: владельцы некоторых китайских автомобилей рискуют остаться без машин на срок до пяти месяцев. В зоне риска — Changan, Zeekr, FAW, BYD, BAW и отдельные модели Dongfeng. Для них ожидание кузовных панелей, оптики, электронных блоков или элементов салона может растягиваться от одного до пяти месяцев.

Главная причина — не только логистика. Как пояснили в компании, под одним каталожным номером нередко числятся несколько поколений деталей с разными габаритами и характеристиками. Это превращает поиск нужной запчасти в лотерею.

При этом уровень рекламаций по некоторым китайским маркам достигает 50% — особенно страдают электрика и подвеска, не рассчитанные на российские дороги. Об этом сообщает .

Эксперты рекомендуют владельцам китайских авто покупать детали только у официальных дилеров или в крупных сетевых магазинах. Ремонт стоит проводить в сервисах с оформлением всех документов — это даёт право на гарантийный возврат в случае брака. В противном случае есть риск получить контрафакт, который поставляется из Китая, Индии и Юго-Восточной Азии.

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