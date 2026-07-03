Корейский хэтчбек оказался дешевле Lada Vesta и самого доступного китайца

В РФ появились новые хэтчбеки Kia Morning за 1,5 млн рублей.

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Новые Kia Morning, поставляемые в РФ по параллельному импорту из Южной Кореи, появились в продаже по цене от 1,5 млн рублей. Эта малолитражка, знакомая россиянам как Picanto, предлагается в комплектации Trendy с богатым оснащением: светодиодная оптика, кожаный мультируль, цифровая приборная панель, мультимедиа с сенсорным экраном, климат-контроль, подогрев руля и передних кресел, а также двухцветные легкосплавные диски.

Технически все версии оснащены 1,0-литровым 76-сильным мотором и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Цена Kia Morning во Владивостоке оказалась ниже базовой Lada Vesta (от 1,581 млн рублей) и самого доступного китайского кроссовера JAC JS3 (от 1,584 млн). При этом география продаж показывает значительный разброс: в Краснодаре заказ обойдётся от 1,68 млн, в Москве — от 1,8 млн, а в Омске — до 1,95 млн рублей. Столичная топ-версия Signature с кожаным салоном, люком и вентиляцией сидений достигает 2,95 млн. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Поставки идут по каналам параллельного импорта — официально Kia Picanto третьего поколения (рестайлинг 2023 года) в Россию не поставляется с 2022 года. Автомобили предлагаются как под заказ, так и из наличия в Владивостоке, Москве, Краснодаре и Омске. Эксперты отмечают: появление такой модели по цене ниже «Лады» и «китайцев» может серьёзно перекроить рынок бюджетных машин, однако итоговая цена сильно зависит от региона и конкретного продавца.

Напомним, что Volga начала продажи в России: первый K50 вручён клиенту в Петербурге. В Москве продают 12-местный лимузин Infiniti FX 2007 года за 4,5 млн руб.