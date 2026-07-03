Назван процент подходящих для заправки бензином «Евро-3» машин в России

Правительство России разрешило отпуск автомобильного топлива по стандарту «Евро-3». О том, как много в стране машин, которым подойдет бензин со сниженными экологическими стандартами, в беседе с «Ридусом» рассказал независимый автоэксперт Владимир Сажин.

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«Что касается "Евро-2" и "Евро-3" — такой бензин подходит транспортным средствам, выпускавшимся еще в Советском Союзе. Прежде всего это армейские автомобили, сельскохозяйственная техника и старые модели пассажирских автобусов. Современным моделям автомобилей данное топливо будет просто вредить», — высказался он.

По его предположениям, на данный момент в России подобное топливо подойдет лишь 12-15 процентам авто, если не считать военной техники, информация о которой находится в закрытом доступе.

Ранее правительство России разрешило оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3», до конца 2026 года. Соответствующее топливо будет помечаться на заправках.