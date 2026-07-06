Туристы оценили текущую ситуацию с бензином в Москве

Туристам, приезжающим в Москву на автомобилях, как и столичным автолюбителям, отправляющимся в поездки, похоже, стало проще заправляться на московских АЗС.

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Во всяком случае, это следует из комментариев к посту в Телеграм-канале «Крыша ТурДома», в котором мы подводили итоги «бензиновой переклички».

«Отстояли на московской заправке примерно 20 минут. Залили в бак 50 литров. Проблем нет», – делится опытом один из подписчиков. А другой обращает внимание на стабилизацию цен: «Москва, большинство АЗС: 95-й бензин сейчас не дороже 72 руб.». Впрочем, «немосквичи» справедливо замечают: «Не все живут в столице. Ситуация в регионах пока намного хуже».

Тем не менее есть позитивный сигнал и с южного курорта. «Позавчера заправлялись в Геленджике, стоять по пять часов в очереди на жаре не стали, залили 95-й бензин по 125 руб. за литр. Затем, перед Сочи заправились в Вардане за 74 руб. и счастливые вернулись домой. Начиная с Туапсе и в сторону Сочи на заправках максимум машин по 20, а на некоторых так вообще очередей нет», – рассказывает о своем опыте подписчик.

Напомним, еще вчера туристы приводили другие, не самые оптимистичные примеры о ситуации с бензином в Краснодарском крае. По всей видимости, в ряде городов региона с наличием топлива стало лучше, но в некоторых сложности сохраняются.