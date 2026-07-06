Эксперт объяснил, что сломалось, если машина издает странные звуки

Посторонний звук в автомобиле почти всегда является диагностическим признаком. Он может говорить о люфте, износе, нехватке смазки, перегреве, разрушении крепежа или контакте деталей, которые не должны соприкасаться. Главная задача водителя - не угадать точную поломку, а понять степень риска: можно аккуратно доехать до сервиса или лучше остановиться и вызвать эвакуатор. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель сервисного направления "Рольф" Никита Архипов.

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Важно не только то, как звучит неисправность, но и когда она проявляется. Если звук зависит от оборотов двигателя, проверяют мотор, навесное оборудование, ремни, ролики, генератор, помпу и компрессор кондиционера. Если шум зависит от скорости автомобиля, чаще смотрят ступичные подшипники, шины, тормоза, приводы, коробку или редуктор. Если звук появляется на кочках, вероятнее всего, причина в подвеске, рулевом управлении, опорах двигателя, креплениях выхлопа или защите.

Скрежет чаще всего связан с трением металла о металл. Самый распространенный случай - изношенные тормозные колодки. Когда фрикционный слой стёрся, металлическая основа колодки начинает тереть по диску. Обычно звук появляется при торможении, но иногда слышен и при движении. Продолжать ездить опасно: увеличивается тормозной путь, быстро повреждается диск, суппорт может перегреться. Скрежет также может появляться из-за камня между диском и защитным кожухом, загнутого пыльника диска, разрушенного ступичного подшипника или контакта защиты двигателя с вращающимися элементами.

Глухой стук на кочках обычно указывает на подвеску. Источником могут быть стойки и втулки стабилизатора, шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки рычагов или амортизаторы. Если стук лёгкий и слышен только на мелких неровностях, можно аккуратно доехать до сервиса. Но если звук сильный, руль стоит криво, машину уводит, колесо визуально изменило положение или появился хруст при повороте, движение лучше прекратить.

Металлический частый стук из двигателя требует особого внимания. Краткое легкое "цоканье" на холодную иногда связано с работой гидрокомпенсаторов или фазорегулятора. Но если стук громкий, не исчезает после прогрева, усиливается с оборотами и сопровождается падением давления масла, ехать нельзя. Причина может быть в масляном голодании, износе вкладышей, цепи ГРМ, натяжителе или поршневой группе.

Свист часто связан с ремнем навесного оборудования. Он может появляться на холодном запуске или при включении фар, обогрева стекла и кондиционера, когда ремень проскальзывает из-за износа, слабого натяжения, неисправного ролика или шкива. Краткий свист не всегда критичен, но постоянный свист и запах горелой резины опасны. Если ремень порвется, автомобиль может остаться без генератора, усилителя руля, помпы или кондиционера, а на некоторых моторах это быстро приводит к перегреву.

Гул, который усиливается с ростом скорости, часто указывает на ступичный подшипник. Обычно звук меняется в поворотах: при нагрузке на одну сторону становится громче или тише. Долго ездить с таким шумом нельзя: подшипник может перегреться, получить большой люфт, повредить ступицу, датчик ABS и создать риск потери управляемости. Похожий гул могут давать шины с неравномерным износом, редуктор, коробка, подвесной подшипник кардана или низкий уровень масла в трансмиссии.

Хруст при повороте руля под тягой часто говорит о проблеме с наружным ШРУСом. Это особенно заметно при развороте или старте с повернутыми колесами. Если пыльник порван, смазка вышла, а внутрь попала грязь, шарнир быстро изнашивается. До сервиса обычно можно доехать спокойно, без резких стартов и полного выворачивания руля. Но при сильном хрусте, ударах и рывках есть риск разрушения привода в дороге.

"Циканье" может быть как нормальным, так и тревожным признаком. Ровное частое цоканье форсунок на многих моторах допустимо. Похожие звуки могут давать клапанный механизм, гидрокомпенсаторы, цепь, ролики, трещина выпускного коллектора или пробитая прокладка. Если цоканье появляется под нагрузкой, похоже на звон и сопровождается потерей тяги, возможна детонация. Она вредна для поршней, клапанов и свечей.

Гремящий звук снизу часто связан не с подвеской, а с выхлопной системой. Разрушенный катализатор, оторванный экран, прогоревшая гофра, слабые резинки подвеса или касание трубы о кузов дают звон, дребезг и удары. Если запах выхлопа попадает в салон, движение лучше прекратить: это уже вопрос безопасности.

Полезно записать звук на видео и отметить условия: холодный или горячий мотор, скорость, обороты, передача, торможение, поворот, кочка, включённый кондиционер. Для сервиса такая информация часто ценнее общей фразы "что-то стучит, - отмечает эксперт.