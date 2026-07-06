Что делать, если в РФ нет нужной запчасти на автомобиль

Fit Service: водитель может взять аналог запчасти на авто, которой нет в РФ. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказали в пресс-службе сети автосервисов Fit Service.

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«Для массовых европейских, японских и китайских моделей рынок аналогов сейчас сильно вырос. Доля неоригинальных деталей для иномарок в России уже превышает 80%. Среди них есть как бюджетные, так и очень достойные по ресурсу бренды запчастей. Задача профессиональной станции — подобрать аналог в оптимальном соотношении цена-качество и дать гарантию на работу и запчасть», — сообщили в компании.

В Fit Service предупредили: если повреждены критически важные узлы — рулевое управление, тормозная система, подвеска, системы безопасности или кузовные элементы — и при этом нет ни оригинальной запчасти, ни надёжного аналога, эксплуатировать автомобиль запрещено. В этом случае единственное верное решение — дождаться поставки нужной детали.

В компании подчеркнули, что дорогие запчасти стимулируют сервисы активнее использовать агрегатный ремонт. Специалисты всё чаще восстанавливают рулевые рейки, генераторы, турбины и коробки передач вместо полной замены. Такой подход помогает экономить, сохраняя надёжность.