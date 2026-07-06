Какой будет Skoda Octavia после второго рестайлинга

В конце прошлого месяца фотошпионами были замечены первые тестовые образцы очередного рестайлинга чешского бестселлера, позволяющие нам составить начальное представление о внешнем виде автомобиля.

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Современная история модели Octavia началась в 1996 году, именно тогда дебютировал лифтбек первого поколения. Он также стал первой моделью Skoda, созданной на всефольксвагеновской платформе (её же использовали Volkswagen Golf четвёртого поколения и Audi A3). Сегодня производится четвёртая генерация, премьера которой состоялась в конце 2019 года, а в феврале 2024 года семейство получило первое обновление.

Уже подходит время для плановой смены поколений, однако вместо этого автомобиль получит ещё один рестайлинг, свидетельством чему являются свежие фотографии закамуфлированных образцов. На них видно, что решётка радиатора станет значительно более узкой, также появятся новые фары с изменённой графикой светодиодных огней (можем также предположить, что светодиодную подсветку получит и решётка в верхней части, как на других новинках бренда). Появится бампер новой формы, а вместо круглого логотипа на капоте, скорее всего, разместится буквенное обозначение бренда. Сзади пока не видно существенных изменений от нынешней модели, однако мы предполагаем, что здесь появятся фонари с новой начинкой (мы изобразили вариант с графикой в стиле последних электрических кроссоверов Skoda) и подретушированный бампер. Кроме того, автомобиль изображён с колёсными дисками нового дизайна.

После второго рестайлинга Octavia, как ожидается, сохранит широкую гамму моторов. У нынешней модели она включает в себя бензиновые 1.5 TSI мощностью 115 либо 150 л.с. и турбодизели 2.0 TDI с аналогичной отдачей. Есть также заряженная версия RS с 2,0-литровым TSI мощностью 265 л.с. и подзаряжаемый гибрид iV с установкой на базе 1.4 TSI (совокупная отдача – 245 л.с.). Можно предположить, что в ходе обновления Октавия получит больше в той или иной степени электрифицированных модификаций.

Премьера обновлённой Skoda Octavia состоится ближе к 2027 году. Напомним, в конце прошлого месяца был официально представлен флагманский трёхрядный кроссовер Skoda Peaq.