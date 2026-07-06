Могут ли топливные присадки повысить октановое число

Современный автомобильный рынок полон обещаний о чудодейственных присадках, способных решить любые проблемы двигателя. Производители этих "эликсиров" гарантируют превратить обычное топливо в премиальное, повысить мощность, снизить расход и продлить ресурс силового агрегата, а также пользуются незнанием некоторых водителей в области нефтехимических процессов, которые легко поддаются на уловки и красивые заявления. Но где заканчивается инженерия и начинаются маркетинговые уловки?

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По мнению экспертов, вещества, действительно повышающие октановое число топлива, существуют, но их применение на НПЗ требует сложных технологий и многолетних исследований. Именно это и породило рынок "волшебных таблеток" для автомобилей. Производители таких присадок добавляют околонаучную информацию в красивую упаковку, и продукт с высокой добавленной стоимостью готов к продаже.

Однако, как предупреждает директор по послепродажному обслуживанию ГК "АвтоСпецЦентр" Игорь Серебряков, большинство таких компонентов имеют неприятные побочные эффекты. Октановое число - это параметр, определяемый на этапе переработки нефти, и изменить его в баке автомобиля без сложных заводских процессов невозможно. В разговоре с "Автовзглядом" эксперт утверждает, что средства и присадки зачастую либо бесполезны, либо даже опасны для двигателя.

Некоторые антидетонаторы могут повысить октановое число на 1-3 единицы, но при этом они разрушают мотор. В частности, ферроцен быстро выводит из строя свечи зажигания и катализаторы, а нафталин образует нагар и забивает топливную систему.

Даже качественные жидкие "добавки" могут лишь приблизить характеристики бензина АИ-92 к АИ-95, но экономии они не принесут. Хорошее средство стоит дорого, а разница в ценах на горючее оказывается меньше расходов на присадку.

Серебряков полагает, что "волшебные таблетки" для моторов - это скорее маркетинговый ход, чем реальное решение проблем. Вместо того, чтобы тратить деньги на сомнительные присадки, лучше доверить свой автомобиль профессионалам и использовать качественное топливо, соответствующее рекомендациям производителя. Ранее "РГ" рассказывала о том, что делать в случае заправки автомобиля некачественным топливом.