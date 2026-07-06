Как избавиться от старого автомобиля, который занимает парковку во дворе

Занимающий парковочное место во дворе дома старый автомобиль – проблема многих городских округов Подмосковья. Избавиться от такого хлама можно, но действовать необходимо официально. Четкий алгоритм представляет издание «Можайск медиа».

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Во-первых, нужно убедиться, что машина действительно брошенная. Среди признаков: кузов и детали сильно повреждены, объект покрыт ржавчиной, мусором или имеет следы вандализма. Далее следует зафиксировать нарушение – сделать фото, зафиксировать госномер и адрес.

Следующим шагом станет подача жалобы в Управляющую компанию (УК), ТСЖ или ЖЭК, местную администрацию (администрация района/города) или ГИБДД. Коллективная жалоба от нескольких жильцов работает эффективнее, чем одиночное обращение. Далее соответствующие органы проведут все необходимые процедуры.