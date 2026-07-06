Названы самые подешевевшие модели за полгода

Авито.Авто: продажи Exeed выросли в 3,3 раза, Belgee подешевел на 12%, а Lada заняла 23% рынка.

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Эксперты «Авито Авто» обнародовали итоги первого полугодия 2026 года, зафиксировав устойчивый рост на рынке новых легковых автомобилей.

Спрос на новые машины увеличился на 14,7% по сравнению с январем-июнем 2025 года, а средняя цена предложения составила 3,4 млн рублей. Пользователи стали активнее изучать объявления – интерес вырос на 24,3%, а самих предложений от дилеров стало больше на 8,3%.

Главный сюрприз первой половины года – китайский премиум-бренд Exeed. Его востребованность взлетела в 3,3 раза, а конкретная модель Exeed RX показала почти пятикратный рост спроса (увеличение в 4,96 раза).

Следом за ним с огромным отрывом идут Belgee (рост в 2,4 раза), Hongqi (в 2,2 раза), Jaecoo (+52%) и Haval (+9,5%). Среди моделей в десятку лидеров динамики также вошли Haval Dargo (+65,2%), Geely Atlas (+49,9%), Jaecoo J8 (+45,7%), Solaris HC (+44,1%), Geely Monjaro (+41,6%), LADA Niva Travel (+39,2%), HavalL M6 (+35,3%) и Chery Tiggo 9 (+32,6%).

При этом тройка самых популярных моделей по абсолютному интересу выглядит иначе: на первом месте Lada Granta со средней ценой 1,1 млн руб., следом идут Haval Jolion (2,5 млн руб.) и Tenet T7 (2,9 млн руб.). В топ-5 также вошли Omoda C5 (2,6 млн руб.) и Evolute i-Space (3,7 млн руб.). Среди марок безусловным лидером остается Lada с долей 23,4% от общего интереса, далее расположились Haval (9,6%), Tenet (8,9%), Geely (4,1%) и Exeed (3,2%).

В десятку моделей также попали Tenet T4 (2,4 млн руб.), Lada Vesta (1,8 млн руб.), Lada Niva Travel (1,6 млн руб.), Lada Niva Legend (1,2 млн руб.), Haval M6 (2,2 млн руб.), Lada Iskra (1,5 млн руб.) и Exeed RX (5 млн руб.).

Подешевевшие

Ряд моделей вопреки общему тренду заметно подешевел. Самый сильный спад зафиксирован у Belgee X70: цена снизилась на 12,2% до 2,7 млн руб. Также существенно упали цены на Omoda C7 (-10%, до 3,2 млн руб.), Chery Tiggo 9 (-8,3%, до 4,5 млн руб.), JaecooJ7 (-6,9%, до 3,2 млн руб.) и Omoda C5 (-5,8%, до 2,7 млн руб.).

В список подешевевших попали также Jaecoo J8 (-4,7%, до 4,7 млн руб.), Geely Atlas (-2,6%, до 3,8 млн руб.), Jetour Dashing (-2,5%, до 2,9 млн руб.), Exeed RX (-1,8%, до 5 млн руб.) и Haval M6 (-1,6%, до 2,2 млн руб.).