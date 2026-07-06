Россиянам назвали пять автомобилей, которые не стоят своих денег

Аналитик автомобильного рынка Сергей Зиновьев назвал бестселлеры южнокорейских и немецких автокомпаний, которые продаются на вторичном рынке России с значительной переплатой. Об этом сообщило издание «За рулем».

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По оценке Зиновьева, завышенные цены коснулись практически всех японских, немецких и корейских автомобилей, проданных в России до 2022 года через официальные дилерские каналы.

Эксперт выделил две основные причины сложившейся ситуации. Первая — искусственно поддерживаемый с 2022 года тезис о дефиците таких машин на вторичном рынке. Однако реального сокращения предложения не было. Вторая причина — рост утилизационного сбора, который увеличивает стоимость новых автомобилей, ввозимых по параллельному импорту.

Среди наиболее переоцененных моделей эксперт назвал Toyota RAV4. Средняя цена десятилетнего кроссовера с пробегом 140 тыс. километров составляет 2,3 млн рублей, а максимальная достигает 3,2 млн. При этом, по мнению Зиновьева, свою стоимость оправдывают только версии с гидроавтоматом — с бензиновым двигателем 2.5 или дизелем. Модификации с вариатором переоценены на 200–300 тыс. рублей.

В число переоцененных попал и Kia Rio третьего поколения. Эксперт отмечает, что модель технически идентична Hyundai Solaris, однако десятилетний Rio в среднем стоит на 50 тыс. рублей дороже — 950 тыс. против 900 тыс.

Похожая ситуация наблюдается в паре Hyundai Tucson и Kia Sportage. Кроссоверы имеют одинаковую техническую начинку, но Tucson на вторичном рынке дороже на 110 тыс. рублей — 1,9 млн против 1,79 млн за Sportage.

Skoda Octavia и Volkswagen Jetta построены на одной платформе и имеют равную длину кузова. Однако Octavia с лифтбэком предлагает на 50 л больше багажного пространства, а на вторичном рынке стоит на 100 тыс. рублей дороже — 1,3 млн против 1,2 млн за Jetta.

Toyota Corolla также оказалась в списке переоцененных моделей. При средней цене 1,45 млн рублей за десятилетний автомобиль модель уступает по габаритам Octavia и Jetta. На российском рынке Corolla предлагалась исключительно с вариатором, который часто выходит из строя после 150 тыс. километров.