Что грозит за хранение электросамоката в подъезде

Кроме того, ответственность также предусмотрена за хранение электровелосипедов и скутеров. Об этом в беседе с изданием «Газета.Ru» сообщил автомобильный юрист Лев Воропаев.

«За хранение и подзарядку электросамокатов в подъезде, электроскутеров и велосипедов наказания нет. Но есть правила МЧС России по противопожарной охране в части хранения вещей на путях эвакуации — это у нас лестничные площадки, коридоры и в подъезде», — сообщил адвокат.

По словам юриста, размещение электросамокатов, велосипедов или скутеров на путях эвакуации (лестничные клетки, коридоры, подъезды) является нарушением правил пожарной безопасности и влечёт административную ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Штраф для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей.