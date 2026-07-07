Стало известно, какие автомобили выбирают зумеры в России

Россияне в возрасте 18-25 лет при выборе автомобиля с пробегом чаще всего ориентируются на сочетание цены, ликвидности и эмоциональной привлекательности модели. Об этом "Российской газете" рассказали эксперты "Рольф", которые проанализировали продажи машин за 2025 год.

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В топе моделей у покупателей-зумеров оказались как массовые автомобили, так и более статусные модели. Среди наиболее востребованных - BMW 3 серии, Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo, Skoda Octavia и Toyota Camry. Такая структура спроса показывает, что молодая аудитория не ограничивается только самым доступным сегментом: для части покупателей важны бренд, внешний вид и ощущение "первого взрослого автомобиля".

При этом в поведении мужчин и женщин заметны различия. Мужчины 18-25 лет чаще выбирают более имиджевые и драйверские модели, включая BMW 3 серии, Mercedes-Benz C-Класс, Mercedes-Benz E-Класс, Toyota Camry, Skoda Octavia и Ford Focus. У женщин в этой возрастной группе сильнее выражен спрос на практичные и ликвидные автомобили: Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Creta. Также в женской аудитории уже заметны китайские модели, в том числе Geely Coolray и Omoda C5.

Мужчины составляют около 69,5% покупателей автомобилей с пробегом в возрасте 18-25 лет, женщины - около 30,5%. Средняя стоимость автомобиля у женщин в этой группе немного выше: 1,66 млн рублей против 1,59 млн рублей у мужчин.

"Зумеры на рынке автомобилей с пробегом выбирают не только рационально, но и эмоционально. Для одних важна понятная стоимость владения и ликвидность, для других - бренд, дизайн и статус модели. Поэтому в топе одновременно присутствуют массовые седаны, компактные кроссоверы и премиальные автомобили с пробегом. Это поколение хорошо сравнивает предложения и чаще воспринимает автомобиль не только как средство передвижения, но и как часть личного образа", - рассказал "РГ" Ринат Утешев, директор по маркетингу компании "Рольф".

Отдельный тренд - постепенное появление китайских автомобилей в предпочтениях молодых покупателей. Пока они не доминируют в топе, но интерес к ним растет за счет современного дизайна, оснащения и форм-фактора SUV. Особенно заметен этот интерес среди молодых женщин, для которых компактный городской кроссовер становится альтернативой классическим массовым моделям.