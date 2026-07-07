Как автобренды из Китая перевозят машины в условиях дефицита роллеров
Как автобренды из КНР перевозят машины в условиях дефицита морских автовозов. Автомобильная промышленность Поднебесной ежегодно выпускает миллионы транспортных средств, которые предложены не только на местном, но и на глобальных рынках. Однако экспансию замедляет отсутствие специализированных кораблей для перевозки машин — роллеров. Однако китайцы научились справляться с этой проблемой.
Например, компания Leapmotor, которая является частью концерна Stellantis, разработала собственное решение под названием Flat Rack. Технология представляет собой закрепление автомобилей на специально сконструированных металлических элементах, по размеру напоминающих контейнеры. Загружаются они в трюм на стандартные грузовые суда, что существенно расширяет возможности транспортировки.
Перевезти подобным образом можно до тысячи единиц техники за один рейс, а модульная конструкция позволяет устанавливать друг на друга до восьми универсальных рам-держателей.
В целом, автопроизводители начали более активно прибегать к услугам обычных кораблей, а не специализированных автовозов. Но большая часть компаний предпочитает пользоваться стандартными морскими контейнерами, способными вместить, в зависимости от размера, от одного грузовика или автобуса до четырёх легковушек.
Впрочем, некоторые автогиганты из Поднебесной не намерены зависеть в вопросах перевозки от сторонних компаний и работают над появлением собственных роллеров.