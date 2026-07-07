Как автобренды из Китая перевозят машины в условиях дефицита роллеров

Как автобренды из КНР перевозят машины в условиях дефицита морских автовозов. Автомобильная промышленность Поднебесной ежегодно выпускает миллионы транспортных средств, которые предложены не только на местном, но и на глобальных рынках. Однако экспансию замедляет отсутствие специализированных кораблей для перевозки машин — роллеров. Однако китайцы научились справляться с этой проблемой.

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Например, компания Leapmotor, которая является частью концерна Stellantis, разработала собственное решение под названием Flat Rack. Технология представляет собой закрепление автомобилей на специально сконструированных металлических элементах, по размеру напоминающих контейнеры. Загружаются они в трюм на стандартные грузовые суда, что существенно расширяет возможности транспортировки.

Перевезти подобным образом можно до тысячи единиц техники за один рейс, а модульная конструкция позволяет устанавливать друг на друга до восьми универсальных рам-держателей.

В целом, автопроизводители начали более активно прибегать к услугам обычных кораблей, а не специализированных автовозов. Но большая часть компаний предпочитает пользоваться стандартными морскими контейнерами, способными вместить, в зависимости от размера, от одного грузовика или автобуса до четырёх легковушек.

Впрочем, некоторые автогиганты из Поднебесной не намерены зависеть в вопросах перевозки от сторонних компаний и работают над появлением собственных роллеров.