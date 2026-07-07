На "Иннопроме" показали "силовое сердце" России

Сразу в нескольких павильонах промышленной выставки "Иннопром" представили двигатели, которые запускают в движение технику на суше, воде. И если объединить их экспозиции, получится полноценный энергетический щит страны.

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На стенде автомобильного научно-исследовательского института - два двигателя, которые уже называют наследниками семейства AURUS. Первый - четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания. Он создан для легковых авто и легкого коммерческого транспорта, но главная его "фишка" - работа в схеме последовательного гибрида, то есть он может работать на электротяге. В таком режиме машина может проехать до 150 километров. Его мощность 299 лошадиных сил при рабочем объеме 2,2 литра и крутящем моменте 420 Н·м.

Рядом находится судовая энергоустановка. Мотор адаптирован для глиссирующих судов полной массой до трех тонн. Атмосферник мощностью 300 л.с. прошел сертификацию по морскому речному регистру и готов заменить импортные аналоги в пожарно-спасательных и патрульных катерах. Осадка минимальная, корпус устойчив к агрессивной среде. Испытания на Иртыше и Оби уже позади, и результаты, говорят разработчики, превзошли ожидания.

"Поршневые двигатели имеют традиционную конструкцию, выпускаются уже 150 лет. Принцип работы - преобразование химической энергии топлива в механическую работу. Сегодня мы смотрим вперед: последовательная гибридная схема позволяет автомобилям проезжать более 150 км на электротяге, а это особенно важно для городов, где вводятся зоны с ограничением использования ДВС", - рассказал руководитель центра института Алексей Теренченко.

На стенде компании, специализирующейся на производстве деталей и узлов для нефтегазовой отрасли, судостроения, энергомашиностроения. показывают электрическую винторулевую колонку мощностью 2000 кВт. В отличие от классического ледокольного гребного вала с рулем, колонка объединяет винт и электродвигатель в единый модуль, который вращается на 360 градусов. Это добавляет судну маневренности, которая важна в ледовых условиях и при сложных швартовках. Общий вес - 67 тонн.

А для тех, кому нужна энергия в промышленных масштабах, - стенд двигателестроительной корпорации. В центре экспозиции - полноразмерный газотурбинный двигатель ГТД-6/РМ мощностью 6 МВт производства. Его старший собрат ГТД-8/РМ выдает уже 8 МВт. Оба агрегата - потомки легендарных авиационных двигателей отечественной авиации. Назначенный ресурс - 120 тысяч часов. Работают на природном газе, попутном нефтяном газе и даже дизельном топливе, выдерживая любые климатические капризы.

Схема работы такая: топливо попадает в газотурбинный двигатель, где энергия преобразуется сначала в механическую, а потом в электрическую. Но на этом инженеры не останавливаются. Горячие выхлопные газы не улетают в трубу, а идут на пользу - в контур утилизации тепла. В итоге общий КПД энергоцентра повышается.

Но корпорация предлагает не просто двигатели, а продуманную энергетическую архитектуру. В линейке - агрегаты разных мощностей, которые можно интегрировать в энергоцентры с утилизацией тепла. Так, на базе ГТД-8РМ в Ярославской области работает Тутаевская парогазовая теплоэлектростанция мощностью 52 МВт. Станция обеспечивает электроэнергией центр обработки данных и одновременно отапливает городскую инфраструктуру.

"Иннопром-2026" в Екатеринбурге вновь подтверждает статус главной промышленной площадки страны. Четыре павильона, почти 50 тысяч квадратных метров инженерной мысли. И повсюду разговоры о главном: как наполнить технику энергией, не оглядываясь на импорт. За каждым стендом - не просто металл и цифры, а возможность страны двигаться вперед. Своим ходом, на своей энергии.