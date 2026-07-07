Имеет ли человек право купить авто без водительского удостоверения

Гражданин при отсутствии водительского удостоверения вправе приобрести автомобиль в собственность и оформить его на своё имя. Закон предусматривает такую возможность и не содержит требований о наличии водительского удостоверения для покупки машины и её регистрации.

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Об этом в беседе с RT рассказала юрист, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Дарья Морскова.

«Возможность управления авто и получения права собственности на него — это самостоятельные правовые категории, которые не зависят друг от друга. Согласно п. 2 ст. 209 Гражданского кодекса России, гражданин вправе по своему усмотрению владеть и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, если это не нарушает закон, а также права и законные интересы других людей», — напомнила специалист.

Ограничений, предусматривающих, что собственником авто может быть исключительно лицо с водительским удостоверением, законодательством не предусмотрено, добавила эксперт.

«Согласно ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 03.08.2018 №283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», государственный учёт авто осуществляет его владелец», — пояснила юрист.

Если у гражданина нет водительского удостоверения, то это не значит, что ему должны отказать в осуществлении регистрационных действий, подчеркнула собеседница RT.

«Отсутствие водительского удостоверения означает лишь невозможность законно управлять автомобилем. Согласно ст. 25 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», управлять автомобилем может только лицо, имеющее соответствующее право управления. Езда без прав влечёт за собой административную ответственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ», — заключила она.

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