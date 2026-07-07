Что делать, если вас обвинили в царапине на парковке

Если водителя обвиняют в том, что он задел чужую машину на парковке, главное — не уезжать и не пытаться решить спор на словах. Нужно остановиться, осмотреть оба автомобиля, сфотографировать повреждения, предполагаемое место контакта, номера машин, разметку, знаки и камеры поблизости.

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Как посоветовала в беседе с RT Екатерина Демишева, редактор журнала «Авто.ру», также стоит записать контакты свидетелей и проверить, могли ли момент зафиксировать видеорегистраторы соседних автомобилей.

«Дальше всё зависит от того, согласны ли участники с обстоятельствами. Если оба водителя понимают, что произошло, не спорят о виновнике и перечне повреждений, при соблюдении условий можно оформить европротокол», — пояснила она.

Если же водитель не согласен с обвинением, не уверен, что контакт вообще был, или есть спор по повреждениям, подписывать европротокол «для простоты» не стоит, предупредила эксперт.

«В такой ситуации нужно позвонить в 112 и вызвать ГИБДД: сотрудники зафиксируют обстоятельства, осмотрят автомобили и соберут объяснения участников», — добавила собеседница RT.

Если водителя обвиняют уже после того, как он уехал с парковки, а он не слышал удара, не почувствовал контакта и не видит повреждений на своей машине, это нужно обязательно зафиксировать на фото и видео и указать в объяснениях, порекомендовала Демишева.

«Отсутствие царапин, следов чужой краски или других повреждений — важный аргумент, но не абсолютное доказательство непричастности. Окончательно обстоятельства устанавливаются по совокупности данных: осмотру обеих машин, фото и видео, записям с камер, видеорегистраторов и показаниям свидетелей», — заключила она.

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