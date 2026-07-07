В Петербурге оценили новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО

Новые правила определения расходов на ремонт по полису ОСАГО должны слегка облегчить хлопоты тех, кто восстанавливает автомобиль после ДТП с помощью страховщиков. Однако принципиальных изменений к лучшему для автовладельцев эксперты пока не видят. Тем временем цены на автозапчасти для иномарок продолжают неуклонно расти.

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Как сообщил Банк России, новый порядок формирования справочников средней стоимости запасных частей и материалов, на основании которых страховые компании рассчитывают стоимость ремонта автомобиля по ОСАГО, будет применяться с 11 июля 2026 года. В течение трех месяцев Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные редакции справочников с учетом новых правил.

Главным изменением станет то, что при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70 процентов меньше стоимости оригинальной детали. Ранее эта планка составляла 80 процентов. То есть при стоимости условно оригинального бампера в 100 тысяч рублей вместо него могли поставить заведомо некачественный аналог неизвестного происхождения за 20 тысяч. Теперь же нельзя использовать вариант по цене ниже 30 тысяч.

Кроме того, средняя стоимость расходных материалов, необходимых для ремонта, теперь будет определяться без учета скидок. Наконец, меняется учет затрат на детали одноразового использования, такие как уплотнители, наклейки, стяжки и тому подобное. Расходы на них страховые компании будут включать в стоимость ремонта в полном объеме.

- Сейчас есть лимит - не более двух процентов от цены заменяемых запчастей. В отдельных случаях это не позволяет полностью покрыть расходы на подобные детали, - объяснил регулятор.

В Центробанке добавили, что в результате всех этих новаций средняя выплата по ОСАГО должна вырасти примерно на десять процентов.

Петербургский автомобильный эксперт Дмитрий Попов напоминает, что в расчетах средней стоимости в экономике общепринятой практикой давно стало отбрасывание экстремально низких и высоких значений. В данном случае это способ обеспечить минимально приемлемое качество ремонта.

- Если цена на 70 процентов отличается от средней, то это гарантированно контрафакт и такую цену нельзя учитывать в расчете, - объясняет специалист.

Как будет выглядеть процесс оценки стоимости ремонта по ОСАГО, Попов объяснил на примере замены тормозного цилиндра. Например, в регионе есть предложения этой детали по 7000 рублей (оригинал), а также аналоги по цене 5000 и 2000. По новым правилам последний вариант с ценой, составляющей менее 30 процентов от оригинальной, не будет учитываться в расчете. Это скорректирует среднюю стоимость запчасти в регионе в сторону более достоверного значения. Однако все равно не гарантирует беспроблемного ремонта.

- Проблема в том, что средняя цена, как правило, ниже той, которая в реальности доступна, - продолжает эксперт. - У нас в расчетах фигурируют детали за пять и за семь тысяч - только за пять не купишь, их нет в доступе - они хорошие, но они представлены на рынке в минимальном количестве. Поэтому страховая компания будет платить по среднему - шесть - но этого все равно не хватит, чтобы купить качественную деталь за семь тысяч.

Защитник прав автомобилистов, член Общественной палаты РФ Александр Холодов предполагает, что к изменениям в методике расчета могло привести распространение мошеннической схемы с использованием сомнительных интернет-магазинов по продаже автомобильных запчастей. Их владельцы указывают заниженные цены на запчасти, которых в реальности просто нет. По словам Холодова, не исключено, что за появлением таких сайтов стоят корыстные интересы тех, кому выгодно снижение средней стоимости ремонта.

- Нужно лишь создать фейковый сайт, предложить там запчасть по более низкой цене, и вот уже средняя цена в регионе получается совсем другой. Причем эту запчасть не нужно ни продавать, ни доставлять - ее просто "нет в наличии", и все, - поясняет автоэксперт.

Мифические запчасти по "сказочным" ценам очень сильно искажают общую картину, а в результате автомобилист не может получить качественный ремонт по ОСАГО. Поэтому Холодов считает решение Центробанка "шагом в сторону здравого смысла". Но переоценивать его влияние явно не стоит: на выплатах страхователям это отразится незначительно.

- Станет ли лучше? Безусловно. Повысятся ли выплаты? Должны. Изменится ли принципиально расклад? Нет, - комментирует в своем канале главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Как отмечает Дмитрий Попов, подавляющее большинство споров при урегулировании убытков после ДТП сегодня связано не со стоимостью той или иной детали, а с тем, что полученный ущерб в целом не покрывается лимитом страхового возмещения за поврежденное в аварии имущество. Напомним, по ОСАГО он составляет всего 400 тысяч рублей. Зачастую этой суммы не хватает даже при небольших повреждениях современных автомобилей.

Кардинально ситуацию изменил бы расчет средней стоимости запчастей на основе сравнительного анализа не только цен, но и объемов имеющихся предложений. Например, у одного продавца есть дешевые крылья на "Ладу Веста", но в наличии их всего два. А у другого таких крыльев много, но значительно дороже. С учетом этого средняя цена была бы еще и показателем доступности. "Но это сложно, это работать надо", - усмехается собеседник "РГ". Еще одним вариантом мог бы стать расчет на основе максимальной, а не средней стоимости детали в регионе. Но это будет встречено в штыки всеми страховыми компаниями. А без учета их позиции нормального возмещения по ОСАГО все равно организовать не получится.

Тем временем

В России с начала 2026 года фиксируется рост стоимости автозапчастей и расходников для иномарок, рассказали корреспонденту "Российской газеты" в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Если у моделей массового сегмента подорожание в среднем не превышает шести процентов, то по более дорогим иномаркам рост цен на комплектующие в ряде случаев достигает 15-20 процентов.